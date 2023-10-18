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الحكم بسجن محامي عائلة مهسا أميني

10/18/2023 2:26:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قضت محكمة إيرانية بسجن المحامي الذي يمثل عائلة مهسا أميني، الفناة الإيرانية من أصول كردية، التي بلغت من العمر 22 عامًا وتوفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة العام الماضي، تحت ذريعة مخالفتها لقواعد لباس النساء، وفقا لما ذكر موقع "صوت أميركا".

وذكرت التقارير أن المحكمة قضت بسحن المحامي، صالح نيكبخت، لمدة عام بعد إدانته بـ"الترويج لدعاية مضللة" ضد نظام الحكم في البلاد.
وجرى اتهام نيكبخت بعد أن تقدمت وزارة المخابرات بشكوى ضده، عندما ناقش قضية أميني في مقابلات مع وسائل الإعلام. وصدر الحكم بحقه، الثلاثاء.

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الخميس، أن النظام الإيراني "لا يمكنه تخويف الشعب الإيراني وإسكاته"، مشيرا إلى ممارسات طهران في مواصلة ترويع عائلة الشابة، مهسا أميني، التي أشعل مقتلها تظاهرات في البلاد.

وأثارت وفاة أميني أشهراً من الاحتجاجات واسعة النطاق في مختلف أنحاء إيران، في حين قالت شرطة الأخلاق إن الشابة كانت قد توفيت "جراء نوبة قلبية خلال احتجازها".

لكن عائلتها تشكك في مزاعم الشرطة، بينما رفضت السلطات الإيرانية طلب الأسرة بتشكيل لجنة من أطباء مستقلين للتحقيق في وفاتها.

وحث نيكبخت على إعادة تقييم سبب وفاة أميني من قبل "5 من أصل 12 طبيبًا متميزًا في البلاد"، وفقا لاقتراح قدمته عائلتها.

وأصر المحامي علي رضائي، الذي يمثل نيكبخت، على أن تصريحات موكله "تتوافق مع التزاماته القانونية كمحامي"، وأنه "لم يرتكب أية مخالفات".

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