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إيران: بلينكن موجود في غرفة العمليات الصهيونية

10/18/2023 2:26:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان -خلال اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة اليوم- إن المنطقة بدأت تفقد ضبط النفس، مطالبا باتخاذ إجراءات عملية خلال القمة على خلفية التصعيد في غزة.
وانتقد عبد اللهيان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بقوله إن "بلينكن موجود في غرفة العمليات الصهيونية وينصح في الوقت ذاته الآخرين بضبط النفس".

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