إيران: بلينكن موجود في غرفة العمليات الصهيونية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان -خلال اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة اليوم- إن المنطقة بدأت تفقد ضبط النفس، مطالبا باتخاذ إجراءات عملية خلال القمة على خلفية التصعيد في غزة.
وانتقد عبد اللهيان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بقوله إن "بلينكن موجود في غرفة العمليات الصهيونية وينصح في الوقت ذاته الآخرين بضبط النفس".
MENAFN18102023000072011014ID1107266085
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.