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بايدن: إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات من مصر لغزة

10/18/2023 2:26:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إنه سيطلب من الكونغرس حزمة دعم غير مسبوقة لإسرائيل هذا الأسبوع.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، أن لا أولوية تعلو على الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وأشار إلى أن "إسرائيل يجب أن تعود مكانا آمنا لليهود" محذرا من مهاجمة إسرائيل من أي طرف.

وتابع أن "الأغلبية العظمى من الفلسطينيين ليسوا حماس" مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني بشدة أيضا.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تخصص 100 مليون دولار، كتمويل جديد للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأكد أن هناك اتفاقا مع إسرائيل على السماح بتحرك المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة. (رويترز)

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