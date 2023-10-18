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جمهور السلط يشيد بتحول الإدارة للاهتمام بالفئات

10/18/2023 2:25:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - لقي قرار إدارة نادي السلط تعيين المدرب مصطفى عربيات مديرا فنيا لفريق كرة القدم الرديف والفئات العمرية، ارتياحا وقبولا وإشادة من جماهير النادي، الذين يعتبرون أن الاعتماد على لاعبي الفئات العمرية والشباب، سيساهم في تحقيق الأهداف، خصوصا وأن عربيات يعد أحد لاعبي الفريق قبل تأهله لدوري المحترفين، وأشرف أيضا على تدريب الفريق عدة مرات، وآخرها عقب استقالة الجهاز الفني بقيادة أسامة قاسم في أول ظهور للفريق بدوري المحترفين عام 2018، بعدما كان عربيات مدرب عاما معه.
وفرضت الظروف المالية والفنية الصعبة التي عاشها فريق نادي السلط خلال السنوات الماضية في منافسات دوري المحترفين، على إدارة النادي ضرورة التفكير الجاد والبدء في وضع خطط متكاملة لتجهيز جيل من اللاعبين الشباب من أبناء المحافظة، القادرين على رفد الفريق الأول في مختلف الأحوال والظروف، وبناء قاعدة من اللاعبين من أبناء المدينة والمحافظة.
ويسجل للمدير الفني للفريق الأول عماد خانكان، حرصه منذ توليه مهمة قيادة الفريق قبل أشهر على بناء فريق رديف، حيث بدأ في متابعة العديد من المواهب الشابة وتدريبها، قبل الاستعانة بخدمات المدرب مصطفى عربيات.
وتبحث إدارة نادي السلط الحفاظ على المواهب الشابة في مختلف أنحاء المحافظة، وإكسابها الخبرات وتجهيزها للموسم المقبل، الذي قد يكون بمثابة فرصة لإنقاذ النادي ماليا، ومنح الفرصة لتجربة اللاعبين الشباب واختيار الأفضل، لأن ظهور العناصر المميزة يعود بالنفع على صندوق النادي.
مع تشكيل فريق رديف من أبناء النادي، يمكن الاستفادة بأكبر عدد من المواهب وإشعال الصراع على المراكز في التشكيلة الأساسية بين اللاعبين، وتحفيز العناصر الشابة بالتواجد مع الفريق الأول والتدريب معهم ومنح البدلاء الفرصة للمشاركة في منافسات دوري الكبار.
وشكل السلط نقطة مضيئة في مسيرة دوري المحترفين منذ صعوده، وحافظ على مقعده بين الكبار منذ موسم 2018-2019، حيث احتل المركز الخامس في أول مشاركة له، وهو المركز الذي عزز من حضوره في المنافسات المحلية، ونال السلط المركز الرابع في الموسم 2020، وقبل أن يأتي الموسم 2021، الذي كان شاهدا على حضور وتألق الفريق وإبداعاته في البطولات المحلية كافة، ونافس بقوة على ألقاب البطولات، حيث وصل إلى المباراة النهائية لبطولة لكأس الأردن قبل أن يخسر أمام فريق الفيصلي بهدف دون رد، وتمكن من التأهل للدور الثاني في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي في مشاركته التاريخية الأولى.
ويرى رئيس النادي خالد عربيات، أن الاعتماد على جيل الشباب من أبناء مدينة السلط في المرحلة المقبلة، يعد من أهم الخطوات لبناء فريق قوي يخفف من الأعباء المالية على صندوق النادي، مضيفا في حديثه لـ "الغد"، أن التجارب الماضية اثبتت أهمية وضرورة وجود جيل من أبناء النادي ليكون رديفا للفريق الأول لتقليل الاعتماد على اللاعبين من خارج المحافظة.
وبين عربيات، أن مدينة السلط عامرة وزاخرة بالمواهب الشابة، والتي سيكون لها دورا مميزا مع الفرق خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن الإدارة ستعمل على دعم ومساندة المدرب في مهمته المقبلة.
وقال المشجع السلطي خالد الحياري، أن المعاناة المالية والتي يعيشها الفريق الموسم الحالي، يجب أن تشكل حافزا لإدارة النادي لإعادة النظر في سياسة التعاقدات مع اللاعبين المحليين والمحترفين في الموسم المقبل، وذلك من خلال إيجاد قاعدة شابة من أبناء المحافظة تشكل هيكل الفريق في منافسات الموسم المقبل، قائلا "أن الاعتماد على لاعبي الفئات العمرية والشباب، سيساهم في تحقيق الأهداف".
وأشاد المشجع حازم العبادي، بخطوة الاستعانة بالمدرب مصطفى عربيات ابن النادي الذي يعرف قدرات لاعبي الفئات، وسيعمل على تطويرها وتجهيز مجموعة مميزة لتكون حاضرة مع الفريق الأول في الموسم المقبل، وتمنى العبادي أن تكون الأندية وصلت إلى قناعة تامة بأن الاعتماد على اللاعبين الشباب هم ذخيرة المستقبل، وهو الخيار الأمثل والأفضل لها ويؤسس لبناء جيل متجدد ودائم لفرقها.

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