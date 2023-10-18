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الصالات الرياضية تهدد استضافة بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة

10/18/2023 2:25:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- باتت قلة وعدم جاهزية الصالات الرياضية تهدد استضافة اتحاد الكرة الطائرة، لبطولة الأندية العربية التي حدد الاتحاد العربي موعدها خلال الفترة من
(17 - 29) شباط (فبراير) المقبل، والمتوقع أن يشارك فيها ما يزيد على 18 ناديا عربيا، إلى جانب ممثلي اللعبة في الأردن نادي شباب الحسين بوصفه بطلا لجميع ألقاب الموسم، ووصيفه عيرا في بطولتي الدوري وكأس الأردن.
وكشف نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، عن قلقه حيال هذا الموضوع قائلا: "بالأساس يؤرقنا عدم وجود منشأة رياضية خاصة باتحاد الكرة الطائرة، تبعا لارتفاع عدد الاستحقاقات المحلية بين الرجال والسيدات لجميع الفئات، على صعيد الأندية لجميع الدرجات، إلى جانب تنفيذ خطة إعداد منتخباتنا الوطنية، بحثا عن تحقيق بنود خطة التطوير من جانب، وتحقيق الحضور والإنجازات للرياضة الأردنية من جانب آخر، كما هو الحال لكرة القدم، كرة السلة، وكرة اليد، رغم مطالبتنا مرارا وتكرارا من خلال مظلاتنا الرسمية في اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب".
وتابع: "سنستضيف العديد من البطولات العربية في الموسم المقبل لمختلف الفئات وللجنسين، وتأتي في طليعتها استضافة بطولة الأندية العربية للرجال في شباط(فبراير) المقبل، وعدم وجود صالات للعب وتدريب الأندية والتي نحتاج فيها إلى 3-4 صالات على الأقل، يشكل مصدر قلق لدينا من احتمالية فقدان فرصة استضافتها، وذهابها إلى البديل الإمارات، رغم أننا قاتلنا للحصول على استضافة هذه البطولة المهمة، والتي تشهد مشاركة أقوى وأفضل الأندية العربية ولاسيما، الزمالك والأهلي المصريين والترجي التونسي وغيرها من الأندية، ذات السجل الحافل عربيا وقاريا، ولديها محترفون على سوية عالية".
وحول الهاجس المقلق إلى حد كبير والذي يهدد استضافة الأندية العربية في عمان، أجاب قطيشات: " ستزورنا لجنة خاصة من الاتحاد العربي قبيل استضافة البطولة والمتوقعة خلال الشهرين المقبلين، وستكون مهمتها الكشف عن صالات اللعب والتدريب المخصصة لاستضافة الأندية العربية، وحال وجود أي خلل في تقريرها حيال الصالات المخصصة، فإنه حتما سيقلل من فرصتنا في استضافة البطولة، ما يجعل جهودنا تذهب سدى، ونحن ننظر إلى أهمية استضافة البطولات العربية والإقليمية على صعيد الأندية، لتوفير أجواء احكتاكية قوية لأنديتنا ومنتخباتنا الوطنية، من شأنها أن ترفع مؤشر تطور الأداء في الطريق نحو الإنجازات، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية على أنديتنا مقارنة بسفرها للمشاركة، واستثمارها من الناحية التسويقية لتوفير مبالغ من خلال الرعاة والداعمين، ترصد في ميزانية الاتحاد لصالح اللعبة".
وحول الإجراءات المتبعة من اتحاد الكرة الطائرة لتجاوز هذه المعضلة المقلقة بخصوص الصالات الرياضية، أجاب قطيشات:"تواصلت مع الأمين العام للجنة الأولمبية رنا السعيد، وطالبنا بصالة الأمير حمزة التي وجدناها مناسبة إلى حد كبير، وكذلك صالة الأميرة سمية لكرة اليد، وإن كانت المؤشرات تفيد بإمكانية الحصول على صالة الأمير حمزة، إلا أن هناك صعوبات في الحصول على صالة الأميرة سمية بحجة إلحاق الضرر ببساطها، ولذلك اقترحنا تغطية البساط الحالي ببساط مناسب لكرة الطائرة، ولاقى الاقتراح استحسان لجنة "العربي"، فهو يحمي بساط كرة اليد.
وعن حاجة قصر الرياضة إلى الصيانة والتجهيز لتكون بمستوى الحدث، في ظل تأثر أرضيتها تبعا لما تعانيه من ضغط وتنوع النشاطات الرياضية التي تستقبلها، رد قطيشات: "رغم حاجتها للصيانة إلا أننا نعتبرها الأهم في خطة نشاطاتنا المحلية واستضافاتنا العربية والقارية، وبالتأكيد تحتاج إلى إعادة التأهيل والصيانة بما يخص أرضيتها، وطالبنا المعنيين بذلك، وما أود أن ألفت الإنتباه إليه، أننا صرفنا ما يقارب 20 ألف دينار، على تجهيز الصالة عندما استضفنا بطولة سيدات غرب آسيا العام الماضي، ونجد أن هذا المبلغ الذي استطعنا تحصيله من الاستضافة كان من المفترض أن يرصد في ميزانية الاتحاد لصالح الأندية والمنتخبات الوطنية، لا أن يصرف على تجهيز صالة قصر الرياضة المعنية من قبل وزارة الشباب".
ويذكر أن اتحاد الكرة الطائرة، سيستضيف العديد من البطولات خلال موسمي 2024-2025، ولا سيما استضافة بطولات أندية الرجال والسيدات والواعدين العربية للموسم المقبل 2024، والبطولة العربية للناشئين والبطولة العربية للسيدات، والبطولة العربية لأندية السيدات في الموسم 2025.

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