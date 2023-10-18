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القيسي وأبزاخ يسقطان في اختبار عرض محاربو الإمارات 45

10/18/2023 2:25:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن أبو حجلة






عمان - تعرض المقاتلان الأردنيان علي القيسي ونورس أبزاخ أول من أمس، للخسارة خلال عرض "محاربو الإمارات 45"، الخاص بمنظمة UAE Warriors لفنون القتال المختلطة MMA، والذي أقيم في صالة نادي الجزيرة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وكان هناك ترقب لنزال القيسي، الذي يحمل حزام بطولة العالم والمنطقة العربية لوزن الريشة في المنظمة الإماراتية، أمام الإيطالي والتر كولياندرو، لكن الأخير حسم النزال الذي جاء بوزن غير محدد، في الجولة الأولى عبر الضربة الفنية القاضية.
وهذه هي الخسارة الثانية للقيسي في منظمة "محاربو الإمارات"، والسابعة في مسيرته الاحترافية، مقابل 15 انتصارا، فيما حقق الإيطالي كولياندرو فوزه الرابع عشر مقابل 4 هزائم وتعادل وحيد.
وهذا أول نزال للقيسي منذ أيار (مايو) الماضي، عندما احتفظ بحزام وزن الريشة، بتغلبه على الكندي جيسي أرنيت بإجماع القضاة.
وقبل ذلك، تفوق القيسي على المصري أحمد فارس، عندما تغلب عليه بإخضاعه بعد مرور 1:40 دقيقة من عمر الجولة الثالثة، في الحدث الرئيسي لعرض "محاربو الإمارات 40" خلال آذار (مارس) الماضي، ليحافظ القيسي بهذا الفوز، على حزام وزن الريشة للمنطقة العربية.
وفي أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، استعاد القيسي الحزام العالمي لمنظمة "محاربو الإمارات" في وزن الريشة، بفوزه على أرنيت باستسلام الأخير في الجولة الثالثة.
وقبل نزال أرنيت الثاني، خسر القيسي أمام المقاتل نفسه في تموز (يوليو) من العام الماضي، بعد قرار طبي بإيقاف النزال في الجولة الثانية، إثر إصابة القيسي بجرح عميق فوق عينه، ما تسبب في غضب المقاتل الأردني الذي طالب بنزال جديد بينهما على الفور.
وفي النزال الثاني، أخفق أبزاخ الذي يحمل حزام المنطقة العربية لوزن الذبابة، في ترك بصمته على نزاله مع البرازيلي فيكتور نونيز، الذي أنهى النزال بعد دقيقة واحدة فقط بالضربة القاضية.
وهي الخسارة الخامسة في مسيرة أبزاخ الاحترافية مقابل 11 انتصارا، بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية في منظمة "محاربو الإمارات".
وحصل أبزاخ، على حزام وزن الذبابة الخاص بالمنطقة العربية في منظمة "محاربو الإمارات"، بعد فوزه في نزال اللقب على السويدي من أصل سوري جوني توما، في الحدث الرئيسي المشترك بعرض "محاربو الإمارات 37" الذي أقيم في أبو ظبي خلال شباط (فبراير) الماضي.
ومن المتوقع ألا تؤثر الهزيمتان على مسيرتي القيسي وأبزاخ في المنظمة الإماراتية، كونهما ما يزالان يحتفظان بألقابهما، لكنهما بالتأكيد ستؤثران على سعيهما للانتقال إلى منظمة احترافية أكبر، خصوصا القيسي الذي يتطلع إلى العودة إلى منظمة UFC الأميركية العريقة.
ويعد القيسي، أول مقاتل أردني يخوض نزالا في منظمة UFC، عندما خسر أمام المكسيكي إروين ريفيرا بقرار منقسم من القضاة في آب (أغسطس) العام 2020، وبعدها بشهرين خاض نزالا ثانيا في المنظمة، خسره الأميركي توني كيلي بإجماع القضاة.
وسيكون عبد الكريم السلوادي، ثاني مقاتل أردني يخوض نزالا في UFC، بعد توقيعه على عقد مع المنظمة الأميركية، إثر فوزه مؤخرا بنزال ضمن سلسة التحدي الخاصة برئيس المنظمة دانا وايت، لكنه ما يزال ينتظر تحديد منافس له في الفترة المقبلة.

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