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رئيس مجلس النواب يدين التعدي على رجال الأمن في منطقة الرابية

10/18/2023 2:25:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






دان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ماحصل في الرابية من التعدي على رجال الأمن العام وحرق الممتلكات الخاصة.

وقال الصفدي: لا أحد يزاود على جلالة الملك فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ولا على ولي العهد ولا على الحكومة ولا علي مجلسي النواب والأعيان.

وأضاف بأننا نتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها قضية محورية لنا جميعاً، مشيراً إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين يخاطبون العشائر الأردنية وكأنها ميلشيات.

وأكد بأن الأردن لدية عشيرة واحدة وشيخها جلالة الملك .

وأكد بأن الجميع خلف جلالة الملك والأجهزة الأمنية، وكل مواطن يتدخل يعتدي على رجال الأمن ويحرق ممتلكات خاصة يجب أن يعاقب فوراً.

ووجه الصفدي الشكر لرئيس الوزراء على كلمته التي ألقاها أمام مجلس النواب والتي كانت نابعة من القلب.

واكد الصفدي بأن المجلس اعتباراً من اليوم في انعقاد دائم والكتل النيابية ورؤساء اللجان ووضع المجلس في أدق التفاصيل مؤكداً بعدم المزاودة على الأردن حيال القضية الفلسطينية .

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