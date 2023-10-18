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مشاركة واسعة ببطولة الأمير محمد للشطرنج

10/18/2023 2:25:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- ترعى سمو الأميرة تغريد محمد، منافسات بطولة الأمير محمد للشطرنج في نسختها التاسعة والعشرين، والتي تنطلق اليوم، بتنظيم من نادي الشطرنج الملكي.
وتأتي هذه البطولة، إحياء لذكرى راعي الحركة الشطرنجية الراحل سمو الأمير محمد الذي قدم الكثير الكثير للعبة.
وتنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى التي تقام عند الساعة الخامسة مساء في قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد الرياضة الذهنية.
وقال رئيس اتحاد ونادي الشطرنج الملكي م.نواف إرشيدات لـ"الغد": "تأتي الرعاية الكريمة من سمو الأميرة تغريد محمد، تأكيدا لنهج الراحل سمو الأمير محمد في رعاية الشطرنج والشطرنجيين، وترسيخا لمبادئه الداعمة والدافعة نحو التطور والإنجاز للرياضة الأردنية، باعتبار سموه الأب الروحي والمعلم والملهم للشطرنجيين عبر مسيرة طويلة للرياضة الذهنية، وما أحاطها به من اهتمام طيلة حياته بوصفه رئيسا للاتحاد ونادي الشطرنج، والذي مهد الطريق بأفكاره نحو تحقيق التطور والإنجازات النوعية على المستوى الفردي والجماعي، عربيا وقاريا ودوليا للشطرنج والرياضة الأردنية.
وتابع إرشيدات: "عكف نادي الشطرنج الملكي على تنظيم هذه البطولة لأكثر من 31 عاما، عرفانا لما قدمه الرئيس السابق للنادي الراحل سمو الأمير محمد بن طلال للشطرنج، باعتبارها إرثا نعمد على تنظيمه سنويا، وبمشاركة عربية ودولية، ولطالما قدمت نسخ البطولة على مدار أعوام سابقة، أفضل المواهب الشطرنجية من الجنسين ولجميع الفئات، والتي رفدت المنتخبات الوطنية وغدت مصدر الإنجاز للرياضة الذهنية".
وحول تعليمات البطولة وجوائزها المالية، رد إرشيدات: "تقام البطولة بحسب النظام السويسري من 9 جولات، وأغلق باب التسجيل للبطولة مساء أمس، وسط توقعات بمشاركة واسعة من الجنسين ولمختلف الفئات العمرية، حيث تنطلق البطولة اليوم، بإقامة الجولة الأولى عند الساعة السادسة مساء، فيما تقام الجولتان الثالثة والرابعة يوم غد، وتقام الجولة الرابعة عند الساعة 6 من مساء يوم بعد غد، والجولة الخامسة ب بالتوقيت ذاته، من مساء يوم الثلاثاء المقبل، فيما تقام الجولة السادسة مساء الخميس المقبل.
وأضاف: "رصدنا جوائز مالية مجزية لأصحاب المراكز الأولى، وكذلك لأفضل الناشئين والناشئات لمختلف الفئات العمرية، لتحفيز الأبطال، العناصر الناشئة من الجنسين، لتقديم أفضل ما لديهم على الرقع الشطرنجية، مما ينعكس على المستوى العام للجولات، ويصب في مصلحة الشطرنج في ظل التوقعات في اكتشاف مواهب فتية قادرة على رفد المنتخبات الوطنية في هذه النسخة من البطولة."

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