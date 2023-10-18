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أسرار خفية وراء فشل بيع يونايتد.. ورايا يكشف عن نواياه في آرسنال

10/18/2023 2:25:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - كشف تقرير بريطاني، عن بعض كواليس فشل عملية بيع مانشستر يونايتد، إلى القطري الشيخ جاسم بن حمد.
ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أصيب كبار موظفي مانشستر يونايتد بالذهول من التحول في عملية الاستحواذ من الشيخ جاسم إلى السير جيم راتكليف خلال الأيام الأخيرة.
وأشارت إلى أن موظفي أولد ترافورد كانوا يستعدون لشراء الشيخ جاسم النادي كاملا هذا الشهر، كما طلب من بعضهم عدم حجز أي إجازة سنوية للمساعدة في إتمام عملية الاستحواذ.
وكانت الاجتماعات ما تزال مستمرة الأسبوع الماضي، لمحاولة إنقاذ العرض القطري، الذي كان مهتما بشراء 100 % من أسهم النادي بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني.
وأوضحت الصحيفة أن عددا من أفراد عائلة جليزر بمجلس إدارة النادي، كانوا سعداء بصفقة البيع إلى الشيخ جاسم.
لكن الرئيس المشارك جويل جليزر، الذي كان يتحكم في العملية، هو من أوقف الصفقة، واشترط إما الحصول على عرض يبلغ 6 مليارات إسترليني أو احتفاظ الجليزرز بأغلبية الأسهم في النادي.
وأدت شروط جويل جليزر إلى انسحاب الفريق القطري خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد 12 شهرا من المفاوضات لشراء النادي.
وحول الشيخ جاسم أنظاره إلى شراء عملاق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سحب عرض الاستحواذ على مانشستر يونايتد، حيث وجه انتباهه إلى شراء توتنهام هوتسبير، بالاشتراك مع شركة قطر للاستثمارات الرياضية المالكة لباريس سان جيرمان.
وأشارت الصحيفة إلى أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، لعب دورا في عرض الشيخ جاسم لشراء مانشستر يونايتد، وسيعمل الثنائي معا لمناقشة شراء توتنهام.
وأوضحت أن شركة قطر أبدت اهتماما منذ فترة طويلة بتوتنهام، كما كان الشيخ جاسم ينظر إليه دائما كبديل حال فشله في شراء مانشستر يونايتد.
العفو عن حكام
ليفربول وتوتنهام
اتخذت لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز، قرارات جديدة بشأن الطاقم الذين أدار مباراة ليفربول وتوتنهام في البريميرليج.
وفاز توتنهام على ضيفه ليفربول 2-1 في الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهدت المباراة، إلغاء هدف أحرزه لاعب الريدز لويس دياز، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، رغم أن الإعادة التلفزيونية لم توضح الخطوط التي تم اعتمادها لإصدار القرار.
وأخطأ حكم الفيديو دارين إنجليند ومساعده دان كوك، في إبلاغ حكم الساحة بالقرار الصحيح أثناء اللقاء.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قررت لجنة الحكام عودة الثنائي إنجليند وكوك للتواجد في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ الواقعة المثيرة للجدل.
وأشارت إلى أن إنجليند سيكون الحكم الرابع في مباراة برينتفورد ضد بيرنلي في الجولة التاسعة من البريميرليج، بينما سيكون كوك أحد المساعدين في مباراة شيفيلد يونايتد ضد مانشستر يونايتد.
رايا: سأكافح لمنافسة رامسديل
تحدث دافيد رايا، حارس مرمى آرسنال، عن انتقاله للمدفعجية قادما من برينتفورد منذ شهرين على سبيل الإعارة، وسلط الضوء على علاقته بالحارس الآخر أرون رامسديل.
وقال رايا في حوار مع صحيفة "ذا أتلتيك" بشأن انتقاله إلى آرسنال: "اتخذت خطوة مهمة على مستوى الأندية، أنا أتواجد في واحد من أهم الأندية في العالم، هذا يمثل حافزا لي ويمنحي شعورا بالفخر، خصوصا أن أحد أهدافي كان التنافس في دوري الأبطال".
وعن إمكانية انتقاله لآرسنال بصورة دائمة، علق رايا: "إذا كان الأمر بيدي، لقمت به أمس وليس الآن، في الصيف أردت بشكل الرحيل وكانت تلك رغبة النادي أيضا، كان يتبقى في عقدي عام واحد، وأردت اتخاذ تلك الخطوة، ومن ثم أتت فرصة التوقيع لآرسنال".
وأضاف: "كانت لي بعض المحادثات مع ميكيل (أرتيتا) قبل التوقيع، فالأمر كان معقدا وكانت هناك مشاكل مالية، لكنه كان من المدربين الذين أردت العمل معهم ومع فلسفته، بالنظر إلى كيفية تحويله آرسنال بأسلوبه الخاص".
وبالنظر إلى المنافسة مع رامسديل على التواجد في التشكيل الأساسي: "سأقاتل من أجل ذلك، أرتيتا منحني الثقة بالتواجد هنا، هو يريد تواجد اسمين بارزين في كل مركز، والأمر يتعلق بي للحصول على الفرصة والقتال للمشاركة، لا أريد التفيكر في أبعد من ذلك، وإذا كان هناك تدوير في التشكيل كما يحدث في كل المراكز، فسأقدم المساعدة داخل وخارج الملعب".
أما عن علاقته برامسديل، قال: "جيدة للغاية، في نهاية اليوم نحن زملاء وهذا أمر مهم، بيننا تنافس صحي ولا توجد أي مشكلة، نحن ندفع بعضنا البعض في التدريبات كل يوم، وعندما يعاني من الإحباط بعض الشيء، أدفعه للأمام وهو كذلك، يتواجد في التدريب 3 أو 4 حراس لساعات كل أسبوع، وبالتالي تحتاج لعلاقة جيدة حتى يكون التدريب جيدا".
وتابع: "لا أريد التفكير في المستقبل بل التعامل يوما بيوم، لكن سيكون مثاليا أن أتوج بلقب مع آرسنال، ويتم استدعائي لليورو وأن أحظى ببطولة جيدة".
وحول مشاركته في بناء اللعب، قال رايا: "هذه تعليمات المدرب، فهو لا يريدنا تسديد الكرة بل جذب أحد لاعبي الفريق الخصم للضغط لتحرير لاعب من فريقنا، المدرب يبحث عن التفوق، الجماهير ليست معتادة على امتلاك الحارس للكرة فترة طويلة، وإذا لم يضغط الخصم فعليك انتظار الوقت المناسب للتمرير، هذه مخاطرة ولكن أتحمل المسؤولية، وإذا حدث خطأ فسأرفع يدي للاعتذار".
وأتم بالحديث عن مستقبله: "في الوقت الراهن لا أفكر في شيء، هل أحب اللعب في الدوري الإسباني؟ بالطبع، ولكن في الوقت الراهن أتواجد في آرسنال وأنا سعيد للغاية، سنرى ما سيحدث في السنوات المقبلة".
نيوكاسل يحصر الأضرار
سيكون نادي نيوكاسل يونايتد، أحد أكبر المتضررين من فضيحة المراهنات الإيطالية، التي كشفها الصحفي فابريزيو كورونا.
ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن ساندرو تونالي نجم نيوكاسل، راهن على مباريات كرة القدم، منتهكا المادة 24 من قانون العدالة الرياضية، وإذا تم تأكيد الاتهام، سيواجه حظرا لمدة 3 سنوات على الأقل.
وأوضحت "لاجازيتا ديللو سبورت" أنه في حالة تعاون تونالي مع السلطات والتوصل إلى اتفاق بعد الاعتراف بالذنب، فإن العقوبة ستنخفض إلى النصف (18 شهرا).
وذكرت أن عقوبة فاجيولي، لاعب يوفنتوس، المتورط أيضا في القضية، ستكون حظرا من 10 إلى 18 شهرا، وهي بذلك عقوبة مخففة لأنه تعاون على الفور مع السلطات، وقدم معلومات أساسية في القضية.
وقالت الصحيفة إن عقوبة تونالي واللاعبين الآخرين المتورطين ستكون أكثر قسوة، لأن الاتحاد الإيطالي يريد إرسال "إشارة قوية" إلى لاعبي كرة القدم والرأي العام تجاه المذنبين.
وأضافت "لاجازيتا ديللو سبورت" أنه ليس واضحا حتى الآن إذا كان تونالي قد راهن على مباريات ميلان عندما كان ما يزال لاعبا في الروسونيري، أم بعد الرحيل.
وسيفحص المحققون الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية الخاصة بتونالي، وإذا تطابقت شهادة اللاعب مع نتيجة الفحص من المحتمل أن تكون العقوبة حظرا لمدة 18 شهرا فقط.
يشار إلى أن ساندرو تونالي انتقل من ميلان إلى نيوكاسل مقابل 70 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تقترب من 5 ملايين يورو، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ الماجبيز.-(وكالات)

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