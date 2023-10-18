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مسيرة في مادبا تضامنا مع غزة - فيديو

10/18/2023 2:24:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






احتشد المئات من أبناء محافظة مادبا في مسيرة تضامن مع الشعب الفلسطيني وتنديدا للحرب والأعمال الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني وبخاصة ، جريمة قصف مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها المئات من الأبرباء.
وانطلقت المسيرة من مخيم مادبا باتجاه وسط مدينة مادبا ، حيث ردد المشاركون هتافات تندد بالسكوت العالمي للحد من استمرار العدوان الصهيون من الجرائم التي يرتكبها.




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