مسيرة في مادبا تضامنا مع غزة - فيديو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
احتشد المئات من أبناء محافظة مادبا في مسيرة تضامن مع الشعب الفلسطيني وتنديدا للحرب والأعمال الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني وبخاصة ، جريمة قصف مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها المئات من الأبرباء.
وانطلقت المسيرة من مخيم مادبا باتجاه وسط مدينة مادبا ، حيث ردد المشاركون هتافات تندد بالسكوت العالمي للحد من استمرار العدوان الصهيون من الجرائم التي يرتكبها.
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