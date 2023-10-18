Wednesday, 18 October 2023 10:23 GMT

بلدية السلط تطلق حملة تبرعات لغزة

10/18/2023 2:24:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



البلقاء - الغد- أطلق رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، اليوم الأربعاء، حملة تبرعات للأشقاء في قطاع غزة.

وقال الحياري، "إننا في هذه الظروف نؤكد وقوفنا مع مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين تجاه القضية الفلسطينية".

وأضاف الحياري، "هذه الحملة لجمع التبرعات العينية ما هي إلا جزء بسيط نستطيع أن نقدمه لإخواننا ذوي الشهداء والجرحى في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي على البيوت السكنية والمستشفيات".

MENAFN18102023000072011014ID1107266074

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث