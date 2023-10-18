بلدية السلط تطلق حملة تبرعات لغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
البلقاء - الغد-
أطلق رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، اليوم الأربعاء، حملة تبرعات للأشقاء في قطاع غزة.
وقال الحياري، "إننا في هذه الظروف نؤكد وقوفنا مع مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين تجاه القضية الفلسطينية".
وأضاف الحياري، "هذه الحملة لجمع التبرعات العينية ما هي إلا جزء بسيط نستطيع أن نقدمه لإخواننا ذوي الشهداء والجرحى في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي على البيوت السكنية والمستشفيات".
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