Wednesday, 18 October 2023 10:23 GMT

تجارة مادبا تدين مجزرة المستشفى المعمداني

10/18/2023 2:24:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مادبا- أصدرت غرفة تجارة مادبا بياناً تدين فيه المجزرة الوحشية التي تعرض لها المدنيون الأبرياء والأطفال الأبرياء الذين يشكلون أساس المجتمع في قطاع غزة على يد الاحتلال الصهيوني.

وجاء في البيان، أن هذا العمل الوحشي الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا الأبرياء وتدمير المرافق الحيوية، في المستشفى المعمداني بغزة الذي يضم كنيسة أثرية ومرافق تعليمية ورياض أطفال، وهو تجمع عمره أكبر من الكيان الصهيوني، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وقال رئيس الغرفة التجارية في مادبا المهندس حسام محمد عودة إن القلوب محطمة بألم لمشاهدة المأساة التي تعرضت لها العائلات والمجتمعات في ظل هذا القصف العنيف الهمجي والعدواني الذي لا يميّز بين مدني وعسكري، لقد خلف هذا العمل الشنيع آثار كارثية على الحياة اليومية للفلسطينيين الأبرياء، ما يتطلب منا جميعًا تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين والمحتاجين.

وأضاف عودة: نجدد التأكيد على أهمية التبرعات والمساعدات المالية والإنسانية لدعم العائلات المتضررة وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الرهيبة والبشعة.

وتابع: "إننا ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العالمية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الممارسات العدوانية والمساهمة في توفير الحماية للمدنيين الأبرياء، وضمان تحقيق العدالة والسلام الدائم في المنطقة. إننا نعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه اللحظات الصعبة ونؤكد على حقوقهم الأساسية وحريتهم وسيادتهم على أرضهم".

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