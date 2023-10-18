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جامعة عجلون الوطنية تنظم وقفة تضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين

10/18/2023 2:24:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون- نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة عجلون الوطنية بحضور رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهناندة، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، وحشد من طلبتها، وقفة تضامنية مع غزة احتجاجا على انتهاكات ومجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتعبيرا عن استنكارهم ورفضهم للعدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، ودعما للشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال.

ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية التي أقيمت في ملعب الجامعة، العلمين الأردني والفلسطيني.

وأكد الهناندة في كلمته أن أسرة جامعة عجلون الوطنية أساتذة وإداريين وطلبة تستنكر هذا العدوان وتقف اليوم دعمًا لصمود إخواننا في فلسطين وفي قطاع غزة، لمكانة الترابط بين الشعبين الأردني والفلسطيني، ونوكد التفافنا ودعماً المطلق لجميع الجهود التي تبذلها القيادة الهاشمية الحكيمة دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والحياة.

وأكد أنّ موقف الأردن وشعبه تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ لا يتغير، وهو ترسيخ للوصاية الهاشمية على المقدسات والمسجد الأقصى، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله.

وعبر طلبة الجامعة عن دعمهم والتفافهم حول الجهود التي يبذلها جلالة الملك دفاعًا عن القضية الفلسطينية والحق في الحياة والحرية والتصدي لجميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم على الأراضي الفلسطينية، معبرين عز رفضهم واستنكارهم وإدانتهم لهذا العدوان الغاشم والمجازر المرتكبة على قطاع غزة، ودعمهم لأشقائهم الفلسطينيين، داعين الله عز وجل أن يمد أهل فلسطين والمرابطين على أراضيها بالنصر والقوة والثبات في وجه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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