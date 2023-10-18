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مادبا.. إغلاق المحال التجارية حداداً على شهداء مجزرة المعمداني

10/18/2023 2:24:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






أغلقت بعض المحلات التجارية في مختلف مناطق مدينة مادبا أبوابها اليوم الأربعاء حداداً على شهداء مستشف المعمداني وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي على قطاع غزة.

من جهة، أخرى ،تواصل الغرفة التجارية بالتعاون مع محافظة مادبا والهيئة الخيرية الهاشمية بجمع التبرعات النقدية والعينية لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون تحت الحصار ونتائج القصف العدواني.
مواطنون في مادبا عبروا عن استيائهم للموقف الأمريكي المنحاز إلى إسرائيل الذي ورد على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن بتبرئة إسرائيل من ارتكاب مجزرة مستشفى الأهلي العربي " المعمداني " في قطاع غزة خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تل أبيب، مؤيداً الرواية الإسرائيلية التي تتهم الفصائل الفلسطينية بتنفيذ المجزرة .

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