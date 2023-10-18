Wednesday, 18 October 2023 10:23 GMT

مسيرة تضامنية في العقبة نصرة لغزة - فيديو

10/18/2023 2:24:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة

شارك المئات بالمسيرة التضامنية الحاشدة التي انطلقت من أمام مسجد الكالوتي في مدينة العقبة وجابت شوارع المدينة لنصرة أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون منذ أيام لعدوان صهيوني سافر وغاشم أدى لاستشهاد وإصابة الآلاف من الأبرياء والأطفال والنساء، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ومجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني وخلفت أكثر من 500 شهيد.

وأدان المشاركون في المسيرة الجرائم الوحشية وحرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب على سكان غزة، مستنكرين حرب الإبادة الشاملة التي تتعرض لها هذه المدينة الصامدة والصابرة، منددين بالصمت المخزي والمعيب من الدول العربية التي لم تحرك ساكناً تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات، باعتبارها القضية العربية والإسلامية الأولى والأهم.

MENAFN18102023000072011014ID1107266070

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث