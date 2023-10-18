وقفه بالكرك دعما للشعب الفلسطيني - فيديو

MENAFN - Alghad Newspaper) هشال العضايله

نظمت فعاليات شعبية وحزبيه ونقابية بالكرك مساء اليوم الأربعاء وقفة في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك دعما للشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته الباسله في غزه بمواجهه جيش الاحتلال الصهيوني.

ودان المشاركون بالوقفة الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني.



ورفعت بالوقفة الأعلام الأردنية والفلسطينية وشعارات تندد بالعدوان على الشعب الفلسطيني وتحيي العملية البطولية التي نفذتها المقاومه في غزه.



وحذر المشاركون من ترك الشعب الفلسطيني لوحده في مواجهة جيش الاحتلال وحليفه الأمريكي وكل قوى المسانده الغربية.



ودعا المشاركون إلى طرد السفير الصهيوني في عمان وإغلاق سفارتهم وتقديم كل سبل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في قطاع غزه المحاصر.