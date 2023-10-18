أمانة جدة تستضيف ورش عمل تطوير إدارة المشاريع البلدية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) تستضيف أمانة محافظة جدة بمقرها الرئيس فريق وكالة المشاريع والصحة العامة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برئاسة وكيل الوزارة للمشاريع والصحة العامة المهندس حسان عسيري وبحضور الوكيل المساعد للمشاريع المهندس سلطان آل مشهور والوكيل المساعد للصحة العامة المهندس رامي جلي ، ومدراء العموم والإدارات والمستشارين بالوكالة.
وتهدف ورش العمل التي تنظمها الوكالة مع الوكالات المختصة بالأمانة على مدى 3 أيام إلى متابعة خطط العمل وتقييم الأداء ومناقشة التحديات واقتراح الحلول للارتقاء بجودة تنفيذ مشاريع القطاع البلدي، ويتم مناقشة عدد من المحاور تشمل: )التزامات 2024 – المحافظ الخمسية – وتطبيق دليل PDM – والمشاريع المتعثرة – والتشريعات والدعم الاستشاري – وخطة معالجة التشوه البصري – والتحول إلى عقود الأداء – والصحة العامة(. وتهدف الورش إلى بحث أوجه التطوير لإجراءات تنفيذ مشاريع الأمانة وفقا لدليل إجراءات المشاريع البلدية ، وسعيا للارتقاء بجودة تنفيذ مشاريع القطاع البلدي بما يحقق أحد أهم أهداف الرؤية والمتمثل في تحسين جودة الحياة لسكان المدن السعودية.
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