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أمانة جدة تستضيف ورش عمل تطوير إدارة المشاريع البلدية - جريدة الوطن السعودية

10/18/2023 2:21:56 PM
(MENAFN- Al Watan) تستضيف أمانة محافظة جدة بمقرها الرئيس فريق وكالة المشاريع والصحة العامة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برئاسة وكيل الوزارة للمشاريع والصحة العامة المهندس حسان عسيري وبحضور الوكيل المساعد للمشاريع المهندس سلطان آل مشهور والوكيل المساعد للصحة العامة المهندس رامي جلي ، ومدراء العموم والإدارات والمستشارين بالوكالة.
وتهدف ورش العمل التي تنظمها الوكالة مع الوكالات المختصة بالأمانة على مدى 3 أيام إلى متابعة خطط العمل وتقييم الأداء ومناقشة التحديات واقتراح الحلول للارتقاء بجودة تنفيذ مشاريع القطاع البلدي، ويتم مناقشة عدد من المحاور تشمل: )التزامات 2024 – المحافظ الخمسية – وتطبيق دليل PDM – والمشاريع المتعثرة – والتشريعات والدعم الاستشاري – وخطة معالجة التشوه البصري – والتحول إلى عقود الأداء – والصحة العامة(. وتهدف الورش إلى بحث أوجه التطوير لإجراءات تنفيذ مشاريع الأمانة وفقا لدليل إجراءات المشاريع البلدية ، وسعيا للارتقاء بجودة تنفيذ مشاريع القطاع البلدي بما يحقق أحد أهم أهداف الرؤية والمتمثل في تحسين جودة الحياة لسكان المدن السعودية.

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