تقرير تعقيد البيانات لعام 2023 الصادر عن Netapp يكشف عن الحاجة الماسة إلى تخزين موحد للبيانات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصدرت اليوم NetApp®‎ (المدرجة في بورصة نازداك تحت رمز NTAP)، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال البرمجيات تعتمد على السحابة ومعنية بالبيانات، تقرير تعقيد البيانات لعام 2023 ، وهو تقرير عالمي يستكشف زيادة حاجة الشركات إلى تخزين موحد للبيانات. وقد توصل التقرير إلى أن نسبة 98% من المنظمات هي في منتصف رحلتها السحابية، حيث أشارت ثلاث من أصل أربعة إلى أن أحمال العمل مخزنة محليًا، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى منهج موحد للبنيات الهجينة المتعددة السحابة والابتكار المستمر في التخزين الوميضي المحلي والتخزين السحابي العام لتمكين تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

صرح Sandeep Singh، نائب الرئيس الأول والمدير العام لقسم التخزين المؤسسي في NetApp، قائلاً: "تواجه المؤسسات مشكلات تقنية معقدة محفوفة بالمخاطر الأمنية والضغوط المتزايدة لمواكبة التقنيات الناشئة على غرار الذكاء الاصطناعي في ظل تقليل التأثيرات البيئية". "ويؤكد تقرير تعقيد البيانات أنه وسط كل هذا التعقيد، تنبع حاجة ملحة إلى حلول وميضية مبتكرة مدعومة بالسحابة بغية تلبية المتطلبات المتغيرة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي وتعزيز الكفاءة وزيادة المرونة في مواجهة التهديدات السيبرانية المتصاعدة داخل النظام البيئي للبيانات."

اعتماد السحابة: المنظمات في منتصف الرحلة

لم تكن عملية الترحيل إلى السحابة رحلة سلسة في العديد من الشركات، وفقًا لما ذكره التقرير، فمن بين جميع المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا الذين يضعون خططًا لترحيل أحمال العمل إلى السحابة، ما زال ثلاثة من أصل أربعة منهم يخزنون أحمال العمل محليًا. ولكن، يعد اعتماد الذكاء الاصطناعي هو المحرك الأساسي للترحيل السحابي، كما تعد السحابة أداة تمكينية رئيسية لاعتماد الذكاء الاصطناعي، وقد ذكر أربعة وسبعون في المائة من المشاركين أنهم يستخدمون الخدمات السحابية العامة للذكاء الاصطناعي والتحليلات. أما المديرون التنفيذيون في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم (39%)، فقد ذكروا أن أهم ميزة لابتكار وحدة تخزين وميضية هي تحسين أداء الذكاء الاصطناعي وتقليل التكلفة وزيادة الكفاءة.

الذكاء الاصطناعي يزيد الحاجة إلى اعتماد السحابة

تواصل المؤسسة اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يستخدم بالفعل 72 في المائة من المشاركين الذكاء الاصطناعي التوليدي و74 في المائة يستفيدون من خدمات الذكاء الاصطناعي السحابي العام وخدمات التحليلات. ولكن، يجدر ذكر أن تفعيل الذكاء الاصطناعي تلازمه مجموعة من التحديات المعقدة، ووفقًا للدراسة، فإن أمن البيانات (57 في المائة) وتكامل البيانات (50 في المائة) وندرة المواهب (45 في المائة) لا تزال تشكل عوائق.

في الوقت نفسه، يواصل قادة تكنولوجيا المعلومات جهودهم للحصول على التمويل، حيث إن نحو ثلثي (63 في المائة) من ميزانيات الذكاء الاصطناعي تتأتى من تمويلات جديدة وليس من الميزانيات المخصصة، على حين يتوقع 65 في المائة من أصحاب المناصب العليا وقادة تكنولوجيا المعلومات إشراك موردين جدد في ظل زيادة تأثير الذكاء الاصطناعي داخل بنيتهم التحتية.

المخاوف المحيطة بأمن البيانات تسبب مزيدًا من التعقيد

ما زالت التهديدات الأمنية تلوح في أفق أصحاب المناصب العليا وصانعي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي. فوفقًا للتقرير، أشار 87 في المائة من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة إلى برامج الفدية بصفتها ذات أولوية عالية أو قصوى، على حين ذكر أكثر من نصف أصحاب المناصب العليا والمديرين التنفيذيين على مستوى الإدارة (55 في المائة) أن التقليل من حدة هجمات برامج الفدية يمثل أولوية قصوى في الشركة. كما صنف أربعون في المائة من المشاركين التهديدات الأمنية وخصوصية البيانات ضمن الأسباب الرئيسية لحدوث التعقيد في بنية التخزين التحتية.

علاوةً على ذلك، توقع أيضًا ما يقرب من نصف المشاركين (48 في المائة) أن يستغرق تعافي شركتهم من الهجمات السيبرانية أيامًا أو أسابيع، الأمر الذي يمثل خطرًا مدمرًا محتملاً على أعمالهم.

صرح Jeff Baxter، نائب رئيس قسم تسويق المنتجات في NetApp، قائلاً: "يزداد خطر الهجمات السيبرانية ويدرك أصحاب المناصب العليا والمديرون التنفيذيون على مستوى الإدارة الحاجة الماسة إلى الحماية من هذه الهجمات مع الاستعداد الكافي للتعافي من برامج الفدية في حال نجاحها". "وعلى الرغم من أن الحماية من برامج الفدية تتطلب بنية متكاملة ومرونة سيبرانية، يزداد طلب القادة على موردي وحدات التخزين الذين يقدمون ضمانات لاستعادة البيانات بعد وقوع هجوم برامج الفدية."

الاستدامة هي العامل الرئيسي في مجال الابتكار التكنولوجي

لم يعد يقتصر وصف تقليل التأثير البيئي على أنه أمر رائع، بل أصبح الآن يؤثر على القرارات التقنية الرئيسية في المؤسسة. ووفقًا للدراسة، أشار 83 في المائة من المشاركين إلى الاستدامة بصفتها عاملاً حاسمًا ومهمًا عند اختيار موردي وحدات التخزين. علاوةً على ذلك، يدرك أكثر من النصف (50 في المائة) أن تقليل استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية أمر أساسي عند تفعيل الذكاء الاصطناعي البناء، على حين يوافق 84 في المائة على أن تقليل البصمة الكربونية لشركتهم يعد عاملاً مهمًا في مبادرات الاستدامة.

تجري مواجهة هذه التحديات عن طريق وحدة التخزين الوميضية الممكنة على السحابة

بالنظر إلى مستقبل وحدات التخزين الوميضية، فإن تأثير الذكاء الاصطناعي على كل من قرارات الشراء وتوقعات الابتكار لا يمكن إنكاره. فوفقًا للدراسة، عبر 39 في المائة من المشاركين عن رغبتهم في التمتع بحلول تخزين وميضية تعمل على تحسين أداء الذكاء الاصطناعي.

يأتي الأمن وخصوصية البيانات أيضًا على رأس الأولويات عندما يتعلق الأمر بابتكارات التخزين. فقد أشار واحد وستون في المائة من المديرين التنفيذين في مجال التكنولوجيا إلى أنهم يريدون رؤية إنجازات كبيرة في مجال تصميم وحدات التخزين الوميضية المتعلقة بأمن البيانات أو خصوصيتها.

كانت الاستدامة هي المجال الثالث للابتكارات المتوقعة تصاحبها دعوات لابتكار المزيد من الأجهزة والبرامج الموفرة للطاقة والتوصيات الآلية لتقليل الطاقة وثاني أكسيد الكربون التي تتصدر القائمة.

أضاف Singh، قائلاً: "تتطلب أحمال العمل العصرية وحدات تخزين وميضية تلبي متطلبات السرعة والحجم والأمان والاستدامة". "ويجب علينا، أكثر من أي وقت مضى، أن نستعد لبيئة قادرة على التكامل بسلاسة مع الذكاء الاصطناعي، ومن هنا تنبع الحاجة إلى قادة التكنولوجيا الذين بدورهم سيدفعون عجلة الابتكار ويعيدون النظر في كل شيء."

المنهجية

عقدت NetApp شراكة مع Wakefield Research لإجراء دراسة بحثية كمية في الفترة من 29 من سبتمبر 2023 إلى 5 من أكتوبر 2023، بين 1000 من أصحاب المناصب العليا والمديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا والبيانات في الشركات في 6 أسواق: الولايات المتحدة ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (الهند واليابان).

موارد إضافية

تقرير تعقيد السحابة لعام 2023

عن NetApp

تعد NetApp شركة عالمية متخصصة في مجال البرمجيات تعتمد على السحابة ومعنية بالبيانات، وتعمل على تمكين المنظمات من التعامل مع البيانات في عصر التحول الرقمي المتسارع. إضافةً إلى ذلك، توفر الشركة أنظمة وبرامج وخدمات سحابية تمكنها من تشغيل تطبيقاتها على النحو الأمثل من مركز البيانات إلى السحابة، سواء كانت تجري تطويرات في السحابة أو تنتقل إليها أو تنشئ تجاربها السحابية محليًا. وعن طريق الحلول الفعالة في البيئات المتنوعة، تساعد الشركة المنظمات في بناء بنية البيانات الخاصة بها وتقديم البيانات والخدمات والتطبيقات المناسبة للأشخاص المناسبين بأمان، في أي وقت وفي أي مكان. تعرف على المزيد على أو تابعنا على Twitter وLinkedIn وFacebook وInstagram.

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