تقرير تعقيد البيانات لعام 2023 الصادر عن Netapp يكشف عن الحاجة الماسة إلى تخزين موحد للبيانات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصدرت اليوم NetApp® (المدرجة في بورصة نازداك تحت رمز NTAP)، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال البرمجيات تعتمد على السحابة ومعنية بالبيانات، تقرير تعقيد البيانات لعام 2023 ، وهو تقرير عالمي يستكشف زيادة حاجة الشركات إلى تخزين موحد للبيانات. وقد توصل التقرير إلى أن نسبة 98% من المنظمات هي في منتصف رحلتها السحابية، حيث أشارت ثلاث من أصل أربعة إلى أن أحمال العمل مخزنة محليًا، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى منهج موحد للبنيات الهجينة المتعددة السحابة والابتكار المستمر في التخزين الوميضي المحلي والتخزين السحابي العام لتمكين تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
صرح Sandeep Singh، نائب الرئيس الأول والمدير العام لقسم التخزين المؤسسي في NetApp، قائلاً: "تواجه المؤسسات مشكلات تقنية معقدة محفوفة بالمخاطر الأمنية والضغوط المتزايدة لمواكبة التقنيات الناشئة على غرار الذكاء الاصطناعي في ظل تقليل التأثيرات البيئية". "ويؤكد تقرير تعقيد البيانات أنه وسط كل هذا التعقيد، تنبع حاجة ملحة إلى حلول وميضية مبتكرة مدعومة بالسحابة بغية تلبية المتطلبات المتغيرة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي وتعزيز الكفاءة وزيادة المرونة في مواجهة التهديدات السيبرانية المتصاعدة داخل النظام البيئي للبيانات."
اعتماد السحابة: المنظمات في منتصف الرحلة
لم تكن عملية الترحيل إلى السحابة رحلة سلسة في العديد من الشركات، وفقًا لما ذكره التقرير، فمن بين جميع المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا الذين يضعون خططًا لترحيل أحمال العمل إلى السحابة، ما زال ثلاثة من أصل أربعة منهم يخزنون أحمال العمل محليًا. ولكن، يعد اعتماد الذكاء الاصطناعي هو المحرك الأساسي للترحيل السحابي، كما تعد السحابة أداة تمكينية رئيسية لاعتماد الذكاء الاصطناعي، وقد ذكر أربعة وسبعون في المائة من المشاركين أنهم يستخدمون الخدمات السحابية العامة للذكاء الاصطناعي والتحليلات. أما المديرون التنفيذيون في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم (39%)، فقد ذكروا أن أهم ميزة لابتكار وحدة تخزين وميضية هي تحسين أداء الذكاء الاصطناعي وتقليل التكلفة وزيادة الكفاءة.
الذكاء الاصطناعي يزيد الحاجة إلى اعتماد السحابة
تواصل المؤسسة اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يستخدم بالفعل 72 في المائة من المشاركين الذكاء الاصطناعي التوليدي و74 في المائة يستفيدون من خدمات الذكاء الاصطناعي السحابي العام وخدمات التحليلات. ولكن، يجدر ذكر أن تفعيل الذكاء الاصطناعي تلازمه مجموعة من التحديات المعقدة، ووفقًا للدراسة، فإن أمن البيانات (57 في المائة) وتكامل البيانات (50 في المائة) وندرة المواهب (45 في المائة) لا تزال تشكل عوائق.
في الوقت نفسه، يواصل قادة تكنولوجيا المعلومات جهودهم للحصول على التمويل، حيث إن نحو ثلثي (63 في المائة) من ميزانيات الذكاء الاصطناعي تتأتى من تمويلات جديدة وليس من الميزانيات المخصصة، على حين يتوقع 65 في المائة من أصحاب المناصب العليا وقادة تكنولوجيا المعلومات إشراك موردين جدد في ظل زيادة تأثير الذكاء الاصطناعي داخل بنيتهم التحتية.
المخاوف المحيطة بأمن البيانات تسبب مزيدًا من التعقيد
ما زالت التهديدات الأمنية تلوح في أفق أصحاب المناصب العليا وصانعي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي. فوفقًا للتقرير، أشار 87 في المائة من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة إلى برامج الفدية بصفتها ذات أولوية عالية أو قصوى، على حين ذكر أكثر من نصف أصحاب المناصب العليا والمديرين التنفيذيين على مستوى الإدارة (55 في المائة) أن التقليل من حدة هجمات برامج الفدية يمثل أولوية قصوى في الشركة. كما صنف أربعون في المائة من المشاركين التهديدات الأمنية وخصوصية البيانات ضمن الأسباب الرئيسية لحدوث التعقيد في بنية التخزين التحتية.
علاوةً على ذلك، توقع أيضًا ما يقرب من نصف المشاركين (48 في المائة) أن يستغرق تعافي شركتهم من الهجمات السيبرانية أيامًا أو أسابيع، الأمر الذي يمثل خطرًا مدمرًا محتملاً على أعمالهم.
صرح Jeff Baxter، نائب رئيس قسم تسويق المنتجات في NetApp، قائلاً: "يزداد خطر الهجمات السيبرانية ويدرك أصحاب المناصب العليا والمديرون التنفيذيون على مستوى الإدارة الحاجة الماسة إلى الحماية من هذه الهجمات مع الاستعداد الكافي للتعافي من برامج الفدية في حال نجاحها". "وعلى الرغم من أن الحماية من برامج الفدية تتطلب بنية متكاملة ومرونة سيبرانية، يزداد طلب القادة على موردي وحدات التخزين الذين يقدمون ضمانات لاستعادة البيانات بعد وقوع هجوم برامج الفدية."
الاستدامة هي العامل الرئيسي في مجال الابتكار التكنولوجي
لم يعد يقتصر وصف تقليل التأثير البيئي على أنه أمر رائع، بل أصبح الآن يؤثر على القرارات التقنية الرئيسية في المؤسسة. ووفقًا للدراسة، أشار 83 في المائة من المشاركين إلى الاستدامة بصفتها عاملاً حاسمًا ومهمًا عند اختيار موردي وحدات التخزين. علاوةً على ذلك، يدرك أكثر من النصف (50 في المائة) أن تقليل استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية أمر أساسي عند تفعيل الذكاء الاصطناعي البناء، على حين يوافق 84 في المائة على أن تقليل البصمة الكربونية لشركتهم يعد عاملاً مهمًا في مبادرات الاستدامة.
تجري مواجهة هذه التحديات عن طريق وحدة التخزين الوميضية الممكنة على السحابة
بالنظر إلى مستقبل وحدات التخزين الوميضية، فإن تأثير الذكاء الاصطناعي على كل من قرارات الشراء وتوقعات الابتكار لا يمكن إنكاره. فوفقًا للدراسة، عبر 39 في المائة من المشاركين عن رغبتهم في التمتع بحلول تخزين وميضية تعمل على تحسين أداء الذكاء الاصطناعي.
يأتي الأمن وخصوصية البيانات أيضًا على رأس الأولويات عندما يتعلق الأمر بابتكارات التخزين. فقد أشار واحد وستون في المائة من المديرين التنفيذين في مجال التكنولوجيا إلى أنهم يريدون رؤية إنجازات كبيرة في مجال تصميم وحدات التخزين الوميضية المتعلقة بأمن البيانات أو خصوصيتها.
كانت الاستدامة هي المجال الثالث للابتكارات المتوقعة تصاحبها دعوات لابتكار المزيد من الأجهزة والبرامج الموفرة للطاقة والتوصيات الآلية لتقليل الطاقة وثاني أكسيد الكربون التي تتصدر القائمة.
أضاف Singh، قائلاً: "تتطلب أحمال العمل العصرية وحدات تخزين وميضية تلبي متطلبات السرعة والحجم والأمان والاستدامة". "ويجب علينا، أكثر من أي وقت مضى، أن نستعد لبيئة قادرة على التكامل بسلاسة مع الذكاء الاصطناعي، ومن هنا تنبع الحاجة إلى قادة التكنولوجيا الذين بدورهم سيدفعون عجلة الابتكار ويعيدون النظر في كل شيء."
المنهجية
عقدت NetApp شراكة مع Wakefield Research لإجراء دراسة بحثية كمية في الفترة من 29 من سبتمبر 2023 إلى 5 من أكتوبر 2023، بين 1000 من أصحاب المناصب العليا والمديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا والبيانات في الشركات في 6 أسواق: الولايات المتحدة ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (الهند واليابان).
موارد إضافية
تقرير تعقيد السحابة لعام 2023
عن NetApp
تعد NetApp شركة عالمية متخصصة في مجال البرمجيات تعتمد على السحابة ومعنية بالبيانات، وتعمل على تمكين المنظمات من التعامل مع البيانات في عصر التحول الرقمي المتسارع. إضافةً إلى ذلك، توفر الشركة أنظمة وبرامج وخدمات سحابية تمكنها من تشغيل تطبيقاتها على النحو الأمثل من مركز البيانات إلى السحابة، سواء كانت تجري تطويرات في السحابة أو تنتقل إليها أو تنشئ تجاربها السحابية محليًا. وعن طريق الحلول الفعالة في البيئات المتنوعة، تساعد الشركة المنظمات في بناء بنية البيانات الخاصة بها وتقديم البيانات والخدمات والتطبيقات المناسبة للأشخاص المناسبين بأمان، في أي وقت وفي أي مكان. تعرف على المزيد على أو تابعنا على Twitter وLinkedIn وFacebook وInstagram.
إن NETAPP وشعار NETAPP والعلامات المدرجة في هي علامات تجارية لشركة NetApp, Inc.، وقد تكون أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية تخص مالكيها المعنيين.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN18102023004146001356ID1107266043