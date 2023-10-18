تعاون بين شركتي تاليس وإنتل لتعزيز الثقة في مجال الحوسبة السرية

أفاد غالبية المشاركين في دراسة أمان سحابة تاليس لعام 2023 بتوافر كمية كبيرة من البيانات بالغة الأهمية في السحابة. ومن ثم تُعدُّ حماية تلك البيانات وأعباء العمل المرتبطة بها في السحابة أولوية تتزايد أهميتها، لا سيّما فيما يتعلق بالامتثال، وخصوصية البيانات. ويجمع تعاون تاليس مع إنتل بين منصة أمن بيانات سايفر تراست الرائدة في القطاع وخدمة التصديق التي يمكن التحقق منها بواسطة هيئة إنتل تراست لحماية البيانات قيد الاستخدام، وأعباء العمل بالتوازي مع توفير أمن سلس للبيانات على نحو كامل.

تحمي الحوسبة السرية البيانات المستخدمة عن طريق إجراء العمليات الحسابية في بيئة التنفيذ الموثوق بها المعتمدة على الأجهزة والمعزولة بالتشفير (TEE). تدار المواد المشفرة التي تتحقق من TEE عن طريق مقدم خدمات سحابي. ويتجنب حل أمن البيانات الشامل المُقدم من تاليس على نحو فعّال هذه المشكلة الأمنية عن طريق تنفيذ فصل الواجبات، وتمكين العميل من التحكم في مادة مفتاح التشفير. ويلغي هذا النهج الحاجة إلى وضع ثقة كاملة في مقدم خدمات سحابي.

باستخدام شهادة موثوق بها من إنتل، يمكن لمنصة أمان البيانات سايفر تراست من تاليس ضمان عدم فك تشفير أعباء العمل الحساسة أبدًا خارج Intel® TEE أو ملحق نطاق إنتل ® تراست (TDX) أو ملحق حماية برمجيات إنتل ® (SGX).

Todd Moore ، نائب رئيس منتجات أمن البيانات لدى تاليس: "يتيح تعاون تاليس مع إنتل للمؤسسات المهتمة بالأمان تبادل البيانات بأمان مع الحفاظ على الخصوصية، والسرية، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، مثل GDPR، وPCI-DSS، وHIPAA، والإفصاح عن نتائج العمليات المنفذة فقط. ويمثل ذلك الأمر أهمية لا سيما للصناعات شديدة التنظيم حيث يكون أمن البيانات أمرًا بالغ الضرورة؛ لحماية خصوصية المعلومات".

Anil Rao ، نائب الرئيس لهندسة وهندسة الأنظمة ومكتب رئيس قسم التكنولوجيا بشركة إنتل: "من الأهمية بمكان أن تحتفظ المؤسسات بالسيطرة على حماية البيانات الخاصة بها، والمحافظة بثقة على سرعة الأعمال مع تلبية متطلبات الامتثال. وتتعاون منصة أمان بيانات سايفر تراست من تاليس وتقنيات إنتل للحوسبة السرية وهيئة إنتل تراست معًا على تزويد العملاء بالأدوات التي يحتاجون إليها للقيام بذلك. وتنتابنا حالة سعادة للجمع بين الريادة التكنولوجية والابتكار في تاليس وإنتل مع هذا الحل".