تعاون بين شركتي تاليس وإنتل لتعزيز الثقة في مجال الحوسبة السرية

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )أعلنت-- تاليس ، مقدم خدمات عالمي رائد في قطاع التكنولوجيا والأمن، عن تعاونها في ظل الاستفادة من منصة أمان بيانات Thales CipherTrust لتوفير أمن البيانات على نحو كامل باستخدام الحوسبة السرية والشهادات الموثوق بها المدعومة من جانب هيئة إنتل تراست . ويمكّن هذا التعاون العملاء في القطاع الذي يحتاج إلى تنظيم عالٍ من تأمين أعباء العمل، وحماية البيانات المُستخدمة في أماكن العمل وفي السحابة.
أفاد غالبية المشاركين في دراسة أمان سحابة تاليس لعام 2023 بتوافر كمية كبيرة من البيانات بالغة الأهمية في السحابة. ومن ثم تُعدُّ حماية تلك البيانات وأعباء العمل المرتبطة بها في السحابة أولوية تتزايد أهميتها، لا سيّما فيما يتعلق بالامتثال، وخصوصية البيانات. ويجمع تعاون تاليس مع إنتل بين منصة أمن بيانات سايفر تراست الرائدة في القطاع وخدمة التصديق التي يمكن التحقق منها بواسطة هيئة إنتل تراست لحماية البيانات قيد الاستخدام، وأعباء العمل بالتوازي مع توفير أمن سلس للبيانات على نحو كامل.
تحمي الحوسبة السرية البيانات المستخدمة عن طريق إجراء العمليات الحسابية في بيئة التنفيذ الموثوق بها المعتمدة على الأجهزة والمعزولة بالتشفير (TEE). تدار المواد المشفرة التي تتحقق من TEE عن طريق مقدم خدمات سحابي. ويتجنب حل أمن البيانات الشامل المُقدم من تاليس على نحو فعّال هذه المشكلة الأمنية عن طريق تنفيذ فصل الواجبات، وتمكين العميل من التحكم في مادة مفتاح التشفير. ويلغي هذا النهج الحاجة إلى وضع ثقة كاملة في مقدم خدمات سحابي.
باستخدام شهادة موثوق بها من إنتل، يمكن لمنصة أمان البيانات سايفر تراست من تاليس ضمان عدم فك تشفير أعباء العمل الحساسة أبدًا خارج Intel® TEE أو ملحق نطاق إنتل ® تراست (TDX) أو ملحق حماية برمجيات إنتل ® (SGX).
Todd Moore ، نائب رئيس منتجات أمن البيانات لدى تاليس: "يتيح تعاون تاليس مع إنتل للمؤسسات المهتمة بالأمان تبادل البيانات بأمان مع الحفاظ على الخصوصية، والسرية، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، مثل GDPR، وPCI-DSS، وHIPAA، والإفصاح عن نتائج العمليات المنفذة فقط. ويمثل ذلك الأمر أهمية لا سيما للصناعات شديدة التنظيم حيث يكون أمن البيانات أمرًا بالغ الضرورة؛ لحماية خصوصية المعلومات".
Anil Rao ، نائب الرئيس لهندسة وهندسة الأنظمة ومكتب رئيس قسم التكنولوجيا بشركة إنتل: "من الأهمية بمكان أن تحتفظ المؤسسات بالسيطرة على حماية البيانات الخاصة بها، والمحافظة بثقة على سرعة الأعمال مع تلبية متطلبات الامتثال. وتتعاون منصة أمان بيانات سايفر تراست من تاليس وتقنيات إنتل للحوسبة السرية وهيئة إنتل تراست معًا على تزويد العملاء بالأدوات التي يحتاجون إليها للقيام بذلك. وتنتابنا حالة سعادة للجمع بين الريادة التكنولوجية والابتكار في تاليس وإنتل مع هذا الحل".
|
نبذة عن تاليس
تاليس (المدرجة في بورصة يورونيكست باريس بالرمز: HO) هي شركة عالمية رائدة في التقنيات المتقدمة في ثلاثة (3) مجالات: الدفاع، والأمن، والملاحة الجوية، والفضاء، والهوية الرقمية، والأمن. كما تعمل على تطوير المنتجات والحلول التي تساعد على بث الأمن والأمان في شتى أركان العالم فضلاً إلى إضفاء طابع السلام والدمج بين أفراده.
وتستثمر المجموعة زهاء 4 مليارات يورو سنويًا في البحث والتطوير، لا سيما في المجالات الرئيسة مثل تكنولوجيا الكم، والحوسبة المتطورة، والجيل السادس، والأمن السيبراني.
ويعمل لدى الشركة زهاء 77000 موظف في 68 بلدًا. وفي عام 2022، حققت المجموعة مبيعات بقيمة 17.6 مليار يورو.
يرجى زيارة
مجموعة تاليس
حلول الحماية والترخيص السحابية | مجموعة تاليس
حلول الأمن السيبراني | مجموعة تاليس
MENAFN18102023004146001356ID1107266041
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.