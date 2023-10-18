سيغنا والخليج للتأمين التكافلي تتعاونان لتقديم خبرات وموارد الشركتين ستحسّن مشهد الرعاية الصحية في الدولة

(MENAFN
- AETOSWire) أعلنت الخليج للتأمين التكافلي، الشركة القطرية المدرجة، وسيغنا للرعاية الصحية، الشركة العالمية الرائدة في مجال التأمين الصحي، عن توقيع شراكة استراتيجية مدفوعة بالتزام مشترك بتقديم حلول تأمين صحي مبتكرة عالية الجودة وواسعة النطاق في دولة قطر.
ويعكس هذا التعاون رؤية الشركتين الرامية إلى ضمان تعزيز مستويات الصحة لدى مختلف أفراد المجتمع في قطر عبر تسهيل وصولهم إلى أفضل خدمات الرعاية الصحية، حيث ستعمل هذه الشراكة على وضع الخبرات القوية التي تتمتع بها الشركتين ومواردهما في سبيل تعزيز قطاع التأمين الصحي في الدولة إلى حد بعيد.
وتقدم سيغنا حلولها عالمية المستوى وتلتزم بتوفير أدوات مبتكرة وسهلة الاستخدام لإدارة الرعاية الصحية بأقل مجهود وستشرف على دعم المتعاملين بشكل متكامل.
وبدورها، ستعمل الخليج للتأمين التكافلي بوصفها شركة التأمين المحلية على تقديم الدعم الإداري وضمان الامتثال عمليات المؤسستين للقوانين واللوائح المتبعة في قطر، وذلك بالاعتماد على خبراتها الواسعة في السوق المحلي وعلاقاتها المتنوعة.
وبهذه المناسبة، أعرب جيروم دروش، الرئيس التنفيذي لقسم الصحة المحلية والخدمات الصحية في أسواق سيغنا العالمية، عن سعادته بالشراكة، مؤكداً أنها أتاحت فرصة لسيغنا لتقديم منتجات وخدمات مبنية على القيمة إلى عدد أكبر من الأشخاص في المنطقة.
وأضاف: "تضمن الشراكة قدرتنا على تقديم خدمات ومزايا ورعاية صحية عالية الجودة للأشخاص في قطر، وذلك تلبية لتطلعات عملاء سيغنا للرعاية الصحية."
وأبرز دروش في ذلك السياق النطاق الواسع من الحلول الرقمية التي طرحتها الشركة في مواقع أخرى عبر أنحاء المنطقة، بما يشمل التطبيقات والبوابات الإلكترونية والرعاية الصحية عن بعد، والتي تمكّن العملاء من إدارة خطة التأمين الصحي والوصول إليها بسهولة والاستفادة من مزايا الرعاية الصحية ببساطة نسبياً.
وبدوره، قال عبدالله بن علي العسيري، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين التكافلي، في معرض تعليقه على مزايا الشراكة: "مع شروعنا في هذا التحالف الاستراتيجي، تظل رؤيتنا ثابتة، وتتمثل في تزويد عملائنا بالوصول المتاح إلى منتجات الرعاية الصحية العالمية التي تلبي احتياجاتهم دائمة التطور، حيث نهدف إلى وضع معايير جديدة لخدمات التأمين الصحي في قطر عبر تزويد الأفراد والعائلات والشركات بإمكانية الوصول إلى أعلى مستويات الرعاية والحماية."
وتأتي الشراكة في أعقاب بدء تطبيق وزارة الصحة العامة القطرية لنظام التأمين الصحي الإلزامي لغير المواطنين والزوار العام الماضي. ويُتوقع أن يرتقي النظام بمعايير تغطية التأمين الصحي وتقديم خدمات التأمين عموماً في الدولة.
نبذه عن " سيغنا للصحة"
شركة "سيغنا للصحة "، هي شركة خدمات صحية عالمية تهدف إلى مساعدة الناس في تحسين حيويتهم. وتمتلك "سيغنا" تاريخاً عريقاً من الخبرة يمتد لأكثر من 200 سنة، وتلتزم الشركة بالوعد الذي قطعته على نفسها بأن تكون المزود المفضل والأبرز للخدمات ذات الصلة بالرعاية الصحية، والإدارة السريرية، وبرامج تعزيز اللياقة والعافية، لعملائها من أرباب العمل والأفراد والحكومات في جميع أنحاء العالم.
تعمل "سيغنا" منذ أكثر من 19 عاماً في منطقة الشرق الأوسط، وتقدم خدماتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان من خلال شركائها المحليين. وتقدم الشركة خدمات الصحة واللياقة والعافية للأفراد وأرباب العمل والحكومات في المنطقة.
اما في القارة الأفريقية، توفر "سيغنا" خدماتها لأكثر من 250 ألف عضو منذ حوالي 60 عامًا. تقوم "سيغنا" بخدمة الشركات من خلال شراكات مباشرة مع شركات التأمين المرخصة محليًا في كل سوق التي تسعى لتوفير التأمين صحي متجانس في جميع أنحاء إفريقيا.
تمتلك سيغنا محفظة مبيعات عالمية قوية في 30 دولة وسلطة قضائية، ويعمل لديها أكثر من 70 ألف موظف يقدمون خدمات الشركة لأكثر من 190 مليون عميل في جميع أنحاء العالم، وتؤثر الشركة إيجابياً على حياة مليار إنسان.
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