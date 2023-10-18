سيغنا والخليج للتأمين التكافلي تتعاونان لتقديم خبرات وموارد الشركتين ستحسّن مشهد الرعاية الصحية في الدولة

MENAFN - AETOSWire) أعلنت الخليج للتأمين التكافلي، الشركة القطرية المدرجة، وسيغنا للرعاية الصحية، الشركة العالمية الرائدة في مجال التأمين الصحي، عن توقيع شراكة استراتيجية مدفوعة بالتزام مشترك بتقديم حلول تأمين صحي مبتكرة عالية الجودة وواسعة النطاق في دولة قطر.

ويعكس هذا التعاون رؤية الشركتين الرامية إلى ضمان تعزيز مستويات الصحة لدى مختلف أفراد المجتمع في قطر عبر تسهيل وصولهم إلى أفضل خدمات الرعاية الصحية، حيث ستعمل هذه الشراكة على وضع الخبرات القوية التي تتمتع بها الشركتين ومواردهما في سبيل تعزيز قطاع التأمين الصحي في الدولة إلى حد بعيد.

وتقدم سيغنا حلولها عالمية المستوى وتلتزم بتوفير أدوات مبتكرة وسهلة الاستخدام لإدارة الرعاية الصحية بأقل مجهود وستشرف على دعم المتعاملين بشكل متكامل.

وبدورها، ستعمل الخليج للتأمين التكافلي بوصفها شركة التأمين المحلية على تقديم الدعم الإداري وضمان الامتثال عمليات المؤسستين للقوانين واللوائح المتبعة في قطر، وذلك بالاعتماد على خبراتها الواسعة في السوق المحلي وعلاقاتها المتنوعة.

وبهذه المناسبة، أعرب جيروم دروش، الرئيس التنفيذي لقسم الصحة المحلية والخدمات الصحية في أسواق سيغنا العالمية، عن سعادته بالشراكة، مؤكداً أنها أتاحت فرصة لسيغنا لتقديم منتجات وخدمات مبنية على القيمة إلى عدد أكبر من الأشخاص في المنطقة.

وأضاف: "تضمن الشراكة قدرتنا على تقديم خدمات ومزايا ورعاية صحية عالية الجودة للأشخاص في قطر، وذلك تلبية لتطلعات عملاء سيغنا للرعاية الصحية."

وأبرز دروش في ذلك السياق النطاق الواسع من الحلول الرقمية التي طرحتها الشركة في مواقع أخرى عبر أنحاء المنطقة، بما يشمل التطبيقات والبوابات الإلكترونية والرعاية الصحية عن بعد، والتي تمكّن العملاء من إدارة خطة التأمين الصحي والوصول إليها بسهولة والاستفادة من مزايا الرعاية الصحية ببساطة نسبياً.

وبدوره، قال عبدالله بن علي العسيري، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين التكافلي، في معرض تعليقه على مزايا الشراكة: "مع شروعنا في هذا التحالف الاستراتيجي، تظل رؤيتنا ثابتة، وتتمثل في تزويد عملائنا بالوصول المتاح إلى منتجات الرعاية الصحية العالمية التي تلبي احتياجاتهم دائمة التطور، حيث نهدف إلى وضع معايير جديدة لخدمات التأمين الصحي في قطر عبر تزويد الأفراد والعائلات والشركات بإمكانية الوصول إلى أعلى مستويات الرعاية والحماية."

وتأتي الشراكة في أعقاب بدء تطبيق وزارة الصحة العامة القطرية لنظام التأمين الصحي الإلزامي لغير المواطنين والزوار العام الماضي. ويُتوقع أن يرتقي النظام بمعايير تغطية التأمين الصحي وتقديم خدمات التأمين عموماً في الدولة.

نبذه عن " سيغنا للصحة"

شركة "سيغنا للصحة "، هي شركة خدمات صحية عالمية تهدف إلى مساعدة الناس في تحسين حيويتهم. وتمتلك "سيغنا" تاريخاً عريقاً من الخبرة يمتد لأكثر من 200 سنة، وتلتزم الشركة بالوعد الذي قطعته على نفسها بأن تكون المزود المفضل والأبرز للخدمات ذات الصلة بالرعاية الصحية، والإدارة السريرية، وبرامج تعزيز اللياقة والعافية، لعملائها من أرباب العمل والأفراد والحكومات في جميع أنحاء العالم.

تعمل "سيغنا" منذ أكثر من 19 عاماً في منطقة الشرق الأوسط، وتقدم خدماتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان من خلال شركائها المحليين. وتقدم الشركة خدمات الصحة واللياقة والعافية للأفراد وأرباب العمل والحكومات في المنطقة.

اما في القارة الأفريقية، توفر "سيغنا" خدماتها لأكثر من 250 ألف عضو منذ حوالي 60 عامًا. تقوم "سيغنا" بخدمة الشركات من خلال شراكات مباشرة مع شركات التأمين المرخصة محليًا في كل سوق التي تسعى لتوفير التأمين صحي متجانس في جميع أنحاء إفريقيا.

تمتلك سيغنا محفظة مبيعات عالمية قوية في 30 دولة وسلطة قضائية، ويعمل لديها أكثر من 70 ألف موظف يقدمون خدمات الشركة لأكثر من 190 مليون عميل في جميع أنحاء العالم، وتؤثر الشركة إيجابياً على حياة مليار إنسان.

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