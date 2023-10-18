تاليس تُعلن عن دعمها للإدارة المفتاحية الخارجية ضمن البنية التحتية السحابية لدى أوراكل

(MENAFN- AETOSWire) (بيزنس واي )-- أعلنت تاليس ، المجموعة العالمية الرائدة في مجال توفير التكنولوجيا والأمن، اليوم عن بدء انضمام آلية "امتلك مفتاح الحل بنفسك" ( HYOK ) الخاصة بالإدارة المفتاحية السحابية سايفرتراست إلى البنية التحتية السحابية لدى أوراكل ) عبر جميع مناطق أوراكل السحابية البالغ عددها 45 منطقة، بما في ذلك المنطقة التي تم إطلاقها مؤخرًا، السحابة ذات السيادة من أوراكل في الاتحاد الأوروبي ، والعروض السحابية الموزعة الأخرى من البنية التحتية السحابية. وللمساعدة في تلبية طلب العملاء المستمر والنمو المتسارع لمنصة بنية تحتية سحابية، ستساعد آلية "امتلك مفاتيح الحل بنفسك" عملاء البُنى التحتية السحابية في تحقيق سيادة بياناتهم وأهداف الامتثال الأخرى بسهولة أكبر، وذلك من خلال تشفير البيانات داخل تلك البُنى التحتية باستخدام المفاتيح التي يتم التحكم فيها وإدارتها خارج النظام الأساسي السحابي. تتوسع إمكانيات آلية "امتلك مفاتيح الحل بنفسك" الجديدة لتشمل الدعم الحالي لـ "أحضر مفتاح الحل الخاص بك" ( BYOK ) في البنية التحتية السحابية.
بحسب دراسة الأمن السحابي من تاليس لعام 2023 ، فإنه على الرغم من أن العالم أصبح يعتمد على السحابة أولاً، إلا أن التعقيد التشغيلي في البيئات السحابية لا يزال يشكل عائقًا كبيرًا أمام المؤسسات. وبشكل عام، تحسن الوعي الأمني السحابي، لكن المخاوف بشأن تأمين البيانات مطردةالارتفاع أيضًا، حيث أشار أكثر من النصف (55 بالمائة) من المتخصصين في مجال الأمن إلى أن إدارة البيانات في السحابة أكثر تعقيدًا مما هي عليه في البيئات المادية المحلية. ونتيجة لذلك، ومع نمو استخدام السحابة، تحتاج المؤسسات إلى طريقة جديدة لتأمين البيئات السحابية تأمينًا فعالاً.
يمكّن تكامل الإدارة المفتاحية السحابية سايفرتراست عملاء البنية التحتية السحابية من تخزين وإدارة مفاتيح التشفير الخاصة بهم خارج تلك البنية في جهاز افتراضي أو مادي ملموس يقع تحت سيطرتهم بالكامل وخارج السحابة. ويمكن للعملاء أيضًا توطين مفاتيح التشفير الخاصة بهم أينما يختارون، فضلاً عن الاستمرار في التحكم في بياناتهم المشفرة في البيئات السحابية. ويساعد هذا النهج في تلبية بعض متطلبات الخصوصية وسيادة البيانات الرئيسية التي تواجهها المؤسسات مع تسهيل إثبات الامتثال أمام الجهات التنظيمية المختصة.
يمكن أن يساعد توفر حل الإدارة المفتاحية الخارجية من تاليسفي تسريع نقل البيانات الحساسة إلى مناطق أوراكل السحابية عن طريق تخزين المفتاح في موقع مختلف عن مكان البيانات المشفرة. ويتيح ذلك للعملاء الحفاظ على نفس العملية لإدارة مفاتيح التشفير والتحكم فيها، سواء تم استخدام هذه المفاتيح محليًا أو في السحابة.
تعدُّ الإدارة المفتاحية السحابية سايفرتراست من تاليس حلاً رائدًا في الصناعة لإدارة دورة حياة مفاتيح التشفير، وهو حل متعدد السحابة يعمل على تخفيف الحواجز التشغيلية عبر السحابات والبيئات المختلطة. تمنح وظيفة "امتلك مفتاح الحل بنفسك" لعملاء البنية التحتية السحابية إمكانات إدارة المفاتيح الخارجية اللازمة للتنقل في المشهد السحابي الحالي والاحتفاظ بالمسؤولية بشأن عن بياناتهم، ليس فقط في البنية التحتية السحابية، ولكن عبر موفري الخدمات السحابية الآخرين.
تود مور، نائب رئيس منتجات أمن البيانات في تاليس: "تبتعد الشركات يومًا بعد يوم عن عمليات النشر المحلية القديمة وتحتاج إلى المساعدة في نقل بياناتها إلى السحابة مع الحفاظ على الأمان وضمان الامتثال. وباعتبارنا الجهة الرائدة في مجال إدارة المفاتيح الخارجية، نحن فخورون بكوننا أول من دعم آلية "امتلك مفتاح الحل بنفسك" في البنية التحتية السحابية، مع تزويد عملائها بالحلول اللازمة لتحقيق النجاح في هذه الرحلة. ولتعزيز هذه التجربة الأفضل في فئتها لقاعدة عملائنا المشتركة، تعد تاليس أيضًا المورد الداعم الأول لمبادرات السحابة ذات السيادة من أوراكل في الاتحاد الأوروبي.
جيب لارسن، النائب الأول للرئيس لشؤون الأمن والهوية في البنية التحتية السحابية في أوراكل: "نحن ملتزمون بجعل البنية التحتية السحابية هي السحابة الأكثر اجتذابًا للثقة لأحمال العمل التي تتطلب الأمان بشكل حاسم، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق والصناعات البالغة التنظيم الصارم. تساعد السحابة ذات السيادة من أوراكل في الاتحاد الأوروبي العملاء العاملين في أوروبا على تلبية متطلبات سيادة البيانات الخاصة بهم، ويعزز تكامل آلية "امتلك مفاتيح الحل بنفسك" من تاليس هذا العرض. وبالإضافة إلى ذلك، ستفيد هذه الشراكة والتكامل عملاء الولايات المتحدة في الصناعات المنظمة، مثل الخدمات المالية، من خلال تمكينهم من الاستفادة الكاملة من البنية التحتية السحابية، مع مزايا الخصوصية والأمان التي توفرها آلية "امتلك مفاتيح الحل بنفسك" من تاليس.
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معلومات عن تاليس
تاليس (يورونكست باريس: HO) هي المجموعة العالمية الرائدة في التقنيات المتقدمة، والتي تعمل ضمن ثلاثة مجالات: الدفاع والأمن، والطيران والفضاء، والهوية الرقمية والأمن. وتقوم المجموعة بتطوير المنتجات والحلول التي تساعد في جعل العالم أكثر أمانًا وشمولاً ومراعاة للبيئة.
وهي تستثمر ما يقرب من 4 مليارات يورو سنويًا في البحث والتطوير، لا سيَّما في المجالات الرئيسية، مثل التقنيات الكمومية والحوسبة المتطورة ونظم الجيل السادس والأمن السيبراني.
ويعمل في تاليس 77 ألف موظف منتشرون في 68 دولة. وفي عام 2022، حققت المجموعة مبيعات بقيمة 17.6 مليار يورو.
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