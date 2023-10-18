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تاليس تُعلن عن دعمها للإدارة المفتاحية الخارجية ضمن البنية التحتية السحابية لدى أوراكل

10/18/2023 2:20:06 PM
(MENAFN- AETOSWire) (بيزنس واي )-- أعلنت تاليس ، المجموعة العالمية الرائدة في مجال توفير التكنولوجيا والأمن، اليوم عن بدء انضمام آلية "امتلك مفتاح الحل بنفسك" ( HYOK ) الخاصة بالإدارة المفتاحية السحابية سايفرتراست إلى البنية التحتية السحابية لدى أوراكل ) عبر جميع مناطق أوراكل السحابية البالغ عددها 45 منطقة، بما في ذلك المنطقة التي تم إطلاقها مؤخرًا، السحابة ذات السيادة من أوراكل في الاتحاد الأوروبي ، والعروض السحابية الموزعة الأخرى من البنية التحتية السحابية. وللمساعدة في تلبية طلب العملاء المستمر والنمو المتسارع لمنصة بنية تحتية سحابية، ستساعد آلية "امتلك مفاتيح الحل بنفسك" عملاء البُنى التحتية السحابية في تحقيق سيادة بياناتهم وأهداف الامتثال الأخرى بسهولة أكبر، وذلك من خلال تشفير البيانات داخل تلك البُنى التحتية باستخدام المفاتيح التي يتم التحكم فيها وإدارتها خارج النظام الأساسي السحابي. تتوسع إمكانيات آلية "امتلك مفاتيح الحل بنفسك" الجديدة لتشمل الدعم الحالي لـ "أحضر مفتاح الحل الخاص بك" ( BYOK ) في البنية التحتية السحابية.

بحسب دراسة الأمن السحابي من تاليس لعام 2023 ، فإنه على الرغم من أن العالم أصبح يعتمد على السحابة أولاً، إلا أن التعقيد التشغيلي في البيئات السحابية لا يزال يشكل عائقًا كبيرًا أمام المؤسسات. وبشكل عام، تحسن الوعي الأمني السحابي، لكن المخاوف بشأن تأمين البيانات مطردةالارتفاع أيضًا، حيث أشار أكثر من النصف (55 بالمائة) من المتخصصين في مجال الأمن إلى أن إدارة البيانات في السحابة أكثر تعقيدًا مما هي عليه في البيئات المادية المحلية. ونتيجة لذلك، ومع نمو استخدام السحابة، تحتاج المؤسسات إلى طريقة جديدة لتأمين البيئات السحابية تأمينًا فعالاً.

يمكّن تكامل الإدارة المفتاحية السحابية سايفرتراست عملاء البنية التحتية السحابية من تخزين وإدارة مفاتيح التشفير الخاصة بهم خارج تلك البنية في جهاز افتراضي أو مادي ملموس يقع تحت سيطرتهم بالكامل وخارج السحابة. ويمكن للعملاء أيضًا توطين مفاتيح التشفير الخاصة بهم أينما يختارون، فضلاً عن الاستمرار في التحكم في بياناتهم المشفرة في البيئات السحابية. ويساعد هذا النهج في تلبية بعض متطلبات الخصوصية وسيادة البيانات الرئيسية التي تواجهها المؤسسات مع تسهيل إثبات الامتثال أمام الجهات التنظيمية المختصة.

يمكن أن يساعد توفر حل الإدارة المفتاحية الخارجية من تاليسفي تسريع نقل البيانات الحساسة إلى مناطق أوراكل السحابية عن طريق تخزين المفتاح في موقع مختلف عن مكان البيانات المشفرة. ويتيح ذلك للعملاء الحفاظ على نفس العملية لإدارة مفاتيح التشفير والتحكم فيها، سواء تم استخدام هذه المفاتيح محليًا أو في السحابة.

تعدُّ الإدارة المفتاحية السحابية سايفرتراست من تاليس حلاً رائدًا في الصناعة لإدارة دورة حياة مفاتيح التشفير، وهو حل متعدد السحابة يعمل على تخفيف الحواجز التشغيلية عبر السحابات والبيئات المختلطة. تمنح وظيفة "امتلك مفتاح الحل بنفسك" لعملاء البنية التحتية السحابية إمكانات إدارة المفاتيح الخارجية اللازمة للتنقل في المشهد السحابي الحالي والاحتفاظ بالمسؤولية بشأن عن بياناتهم، ليس فقط في البنية التحتية السحابية، ولكن عبر موفري الخدمات السحابية الآخرين.

تود مور، نائب رئيس منتجات أمن البيانات في تاليس: "تبتعد الشركات يومًا بعد يوم عن عمليات النشر المحلية القديمة وتحتاج إلى المساعدة في نقل بياناتها إلى السحابة مع الحفاظ على الأمان وضمان الامتثال. وباعتبارنا الجهة الرائدة في مجال إدارة المفاتيح الخارجية، نحن فخورون بكوننا أول من دعم آلية "امتلك مفتاح الحل بنفسك" في البنية التحتية السحابية، مع تزويد عملائها بالحلول اللازمة لتحقيق النجاح في هذه الرحلة. ولتعزيز هذه التجربة الأفضل في فئتها لقاعدة عملائنا المشتركة، تعد تاليس أيضًا المورد الداعم الأول لمبادرات السحابة ذات السيادة من أوراكل في الاتحاد الأوروبي.

جيب لارسن، النائب الأول للرئيس لشؤون الأمن والهوية في البنية التحتية السحابية في أوراكل: "نحن ملتزمون بجعل البنية التحتية السحابية هي السحابة الأكثر اجتذابًا للثقة لأحمال العمل التي تتطلب الأمان بشكل حاسم، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق والصناعات البالغة التنظيم الصارم. تساعد السحابة ذات السيادة من أوراكل في الاتحاد الأوروبي العملاء العاملين في أوروبا على تلبية متطلبات سيادة البيانات الخاصة بهم، ويعزز تكامل آلية "امتلك مفاتيح الحل بنفسك" من تاليس هذا العرض. وبالإضافة إلى ذلك، ستفيد هذه الشراكة والتكامل عملاء الولايات المتحدة في الصناعات المنظمة، مثل الخدمات المالية، من خلال تمكينهم من الاستفادة الكاملة من البنية التحتية السحابية، مع مزايا الخصوصية والأمان التي توفرها آلية "امتلك مفاتيح الحل بنفسك" من تاليس.

معلومات عن تاليس

تاليس (يورونكست باريس: HO) هي المجموعة العالمية الرائدة في التقنيات المتقدمة، والتي تعمل ضمن ثلاثة مجالات: الدفاع والأمن، والطيران والفضاء، والهوية الرقمية والأمن. وتقوم المجموعة بتطوير المنتجات والحلول التي تساعد في جعل العالم أكثر أمانًا وشمولاً ومراعاة للبيئة.

وهي تستثمر ما يقرب من 4 مليارات يورو سنويًا في البحث والتطوير، لا سيَّما في المجالات الرئيسية، مثل التقنيات الكمومية والحوسبة المتطورة ونظم الجيل السادس والأمن السيبراني.

ويعمل في تاليس 77 ألف موظف منتشرون في 68 دولة. وفي عام 2022، حققت المجموعة مبيعات بقيمة 17.6 مليار يورو.


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