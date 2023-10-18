ملحمة شركة Haier في الشرق الأوسط وأفريقيا: تأسيس علامة تجارية عالمية من خلال ابتكار بالتطويع المحلي.

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- بالنسبة إلى الشركات الصينية، أصبح التخطيط لهيكل للتطويع للسوق المحلية للدخول سريعًا في الأسواق العالمية ورعايتها أصبح موضوعًا ملحًا في المرحلة الجديدة التي يشهدونها من التوسع الدولي في التصنيع الذكي في الصين.
إن العرض الأول على موقع Ifeng مؤخرًا للفيلم الوثائقي "العلامات التجارية الصينية التي تعمل على تحسين الحياة في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الابتكار" أوضح بالتفصيل التأسيس الديناميكي للعلامة التجارية لشركة Haier في هاتين المنطقتين. لقد عرضت البراعة التقنية القوية التي تقف وراء نهضة التصنيع الذكي الصيني على الساحة الدولية، والتي تجسدها شركة Haier.
الابتكار بالتطويع المحلي: تصنيع تجارب جديدة من أجل حياة أفضل.
بالنظر إلى الاختلافات في الثقافة والعادات بين الدول والمناطق، من الشاق على الشركات العالمية أن تسوق منتجات متطابقة في كل مكان. يبين الفيلم الوثائقي ابتكارات محددة من شركة Haier للشرق الأوسط وأفريقيا. باستخدام نهج ثلاثي الجوانب للبحث والتطوير، والإنتاج، والتسويق بالتطويع المحلي، فتحت شركة Haier مزيدًا من الإمكانيات لتعزيز حياة المستهلكين المحليين.
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يتضمن الفيلم الوثائقي الأم المصرية لطفلين سارة، والتي اختارت منتجات Haier لتوفير بيئة مريحة لطفليها. إنها تشهد بالتبريد السريع والأداء المقتصد في استهلاك الطاقة من مكيف الهواء من Haier، حيث تعتبره مثاليًا لاستخدام أسرتها. لقد وصلت التكنولوجيا المبتكرة وحلول المنتجات المخصصة للاحتياجات المحلية اليوم إلى ملايين المنازل في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. في مواجهة درجات الحرارة فائقة الارتفاع في بلدان الشرق الأوسط مثلاً، أطلقت شركة Haier مكيف الهواء بسعة كاملة تبلغ 55 درجة ومحول يعمل بلا توقف حتى 68 درجة. للتعامل مع مشكلة الإمداد غير المستقر بالطاقة في معظم أجزاء أفريقيا، قدمت شركة Haier مكيفات هواء متوافقة مع المولدات، ما يضمن توصيل الهواء لمسافات بعيدة في مساحات كبيرة وإن كان الإمداد بالطاقة يشهد انقطاعات.
بالتركيز على احتياجات المستهلكين، تحدد شركة Haier المعيار الذي تتبعه الشركات الصينية التي تتجه إلى العالمية. يمثل إطلاق منتج جديد بالنسبة إليها مجرد بداية للسعي المستمر نحو ابتكار تجارب ممتعة للمستهلكين.
الابتكارات التقنية: الابتكار من أجل الصحة.
تلتزم شركة Haier بتحسين تجربة المستخدم من خلال الابتكار التقني، وقد توصلت إلى حلول متطورة لتخزين الدم واللقاح في الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يحمي الصحة والعافية في المجتمعات المحلية.
لقد قدمت شركة Haier للطب الحيوي سلسلة من مبردات اللقاحات التي تعمل بتقنية التبريد بالدفع المباشر بالطاقة الشمسية، لتتعامل مع التحديات الحرجة التي تعوق سلامة تخزين اللقاح بسبب نقص الكهرباء في نيجيريا. صرّح ممثل لشركة Haier للطب الحيوي قائلاً "لقد أدى تطويرنا المبتكر لثلاجات اللقاحات التي تعمل بالطاقة الشمسية إلى إنهاء عقدين من هيمنة التقنية الأجنبية مع الحفاظ على المحتويات بدرجة حرارة تقل عن 8 درجات مئوية لمدة 120 ساعة وسط درجة حرارة تبلغ 43 درجة مئوية، ما يتفوق على معيار 72 ساعة من التحكم في درجة الحرارة الذي وضعته منظمة الصحة العالمية".
في نيجيريا، تواجه سلامة تخزين إمدادات الدم الطبية صعوبات كبيرة بسبب العجز في الطاقة. إن حل تخزين الدم المبتكر الذي يعمل بالطاقة الشمسية من شركة Haier للطب الحيوي يعالج هذه المشكلة بفعالية. تقلل هذه الطريقة من الاعتماد على الطاقة القياسية وتستخدم المراقبة عن بُعد من أجل إدارة أسهل وأكثر أمانًا.
على الصعيد العالمي، ومع التطور العميق في الابتكار بالتطويع المحلي، يستمر تطبيق الابتكارات في مجال علوم الحياة والرعاية الصحية من شركة Haier للطب الحيوي عبر عدة سيناريوهات. لقد تم توظيف المنتجات والحلول من شركة Haier للطب الحيوي حاليًا في أكثر من 140 بلدًا ومنطقة في أنحاء العالم.
التأسيس العالمي للعلامة التجارية: تأسيس علامة تجارية شهيرة في العالم بريادة عالمية.
من خلال التركيز على احتياجات العملاء ورعاية التعهد والابتكار التعاوني بالتطويع المحلي بعمق، حققت شركة Haier نموًا عالميًا متسقًا. لقد عملت Haier الآن في 200 بلد، حيث خدمت أكثر من مليار منزل في أنحاء العالم.
مع الالتزام باستراتيجية ثلاثية من الأبحاث والتصنيع والتسويق بالتطويع المحلي، حققت شركة Haier تهيئة لشبكة عالمية تضم 35 واديًا صناعيًا و138 مركز تصنيع. بالاعتماد على النظام الشامل 10+N لدى شركة Haier، تلبي الشركة بكفاءة المطالب المتفردة والمتنوعة لدى العملاء في أنحاء العالم.
إن الانتقال من وضع علامة تجارية خارجية إلى تأسيس ملصقات رائدة عالميًا يمثل مسارًا أساسيًا للتحول والترقية للعلامات التجارية الصينية. سيشهد العالم في المستقبل حضورًا متزايدًا للعلامات التجارية الصينية مع الابتكار المستمر على الساحة العالمية، ما يخلق كيانات محل اعتراف عالميًا مع سمات صينية متفردة.
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