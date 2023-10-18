ملحمة شركة Haier في الشرق الأوسط وأفريقيا: تأسيس علامة تجارية عالمية من خلال ابتكار بالتطويع المحلي.

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- بالنسبة إلى الشركات الصينية، أصبح التخطيط لهيكل للتطويع للسوق المحلية للدخول سريعًا في الأسواق العالمية ورعايتها أصبح موضوعًا ملحًا في المرحلة الجديدة التي يشهدونها من التوسع الدولي في التصنيع الذكي في الصين.

إن العرض الأول على موقع Ifeng مؤخرًا للفيلم الوثائقي "العلامات التجارية الصينية التي تعمل على تحسين الحياة في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الابتكار" أوضح بالتفصيل التأسيس الديناميكي للعلامة التجارية لشركة Haier في هاتين المنطقتين. لقد عرضت البراعة التقنية القوية التي تقف وراء نهضة التصنيع الذكي الصيني على الساحة الدولية، والتي تجسدها شركة Haier.

الابتكار بالتطويع المحلي: تصنيع تجارب جديدة من أجل حياة أفضل.

بالنظر إلى الاختلافات في الثقافة والعادات بين الدول والمناطق، من الشاق على الشركات العالمية أن تسوق منتجات متطابقة في كل مكان. يبين الفيلم الوثائقي ابتكارات محددة من شركة Haier للشرق الأوسط وأفريقيا. باستخدام نهج ثلاثي الجوانب للبحث والتطوير، والإنتاج، والتسويق بالتطويع المحلي، فتحت شركة Haier مزيدًا من الإمكانيات لتعزيز حياة المستهلكين المحليين.

رابط الفيديو:

يتضمن الفيلم الوثائقي الأم المصرية لطفلين سارة، والتي اختارت منتجات Haier لتوفير بيئة مريحة لطفليها. إنها تشهد بالتبريد السريع والأداء المقتصد في استهلاك الطاقة من مكيف الهواء من Haier، حيث تعتبره مثاليًا لاستخدام أسرتها. لقد وصلت التكنولوجيا المبتكرة وحلول المنتجات المخصصة للاحتياجات المحلية اليوم إلى ملايين المنازل في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. في مواجهة درجات الحرارة فائقة الارتفاع في بلدان الشرق الأوسط مثلاً، أطلقت شركة Haier مكيف الهواء بسعة كاملة تبلغ 55 درجة ومحول يعمل بلا توقف حتى 68 درجة. للتعامل مع مشكلة الإمداد غير المستقر بالطاقة في معظم أجزاء أفريقيا، قدمت شركة Haier مكيفات هواء متوافقة مع المولدات، ما يضمن توصيل الهواء لمسافات بعيدة في مساحات كبيرة وإن كان الإمداد بالطاقة يشهد انقطاعات.

بالتركيز على احتياجات المستهلكين، تحدد شركة Haier المعيار الذي تتبعه الشركات الصينية التي تتجه إلى العالمية. يمثل إطلاق منتج جديد بالنسبة إليها مجرد بداية للسعي المستمر نحو ابتكار تجارب ممتعة للمستهلكين.

الابتكارات التقنية: الابتكار من أجل الصحة.

تلتزم شركة Haier بتحسين تجربة المستخدم من خلال الابتكار التقني، وقد توصلت إلى حلول متطورة لتخزين الدم واللقاح في الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يحمي الصحة والعافية في المجتمعات المحلية.

لقد قدمت شركة Haier للطب الحيوي سلسلة من مبردات اللقاحات التي تعمل بتقنية التبريد بالدفع المباشر بالطاقة الشمسية، لتتعامل مع التحديات الحرجة التي تعوق سلامة تخزين اللقاح بسبب نقص الكهرباء في نيجيريا. صرّح ممثل لشركة Haier للطب الحيوي قائلاً "لقد أدى تطويرنا المبتكر لثلاجات اللقاحات التي تعمل بالطاقة الشمسية إلى إنهاء عقدين من هيمنة التقنية الأجنبية مع الحفاظ على المحتويات بدرجة حرارة تقل عن 8 درجات مئوية لمدة 120 ساعة وسط درجة حرارة تبلغ 43 درجة مئوية، ما يتفوق على معيار 72 ساعة من التحكم في درجة الحرارة الذي وضعته منظمة الصحة العالمية".

في نيجيريا، تواجه سلامة تخزين إمدادات الدم الطبية صعوبات كبيرة بسبب العجز في الطاقة. إن حل تخزين الدم المبتكر الذي يعمل بالطاقة الشمسية من شركة Haier للطب الحيوي يعالج هذه المشكلة بفعالية. تقلل هذه الطريقة من الاعتماد على الطاقة القياسية وتستخدم المراقبة عن بُعد من أجل إدارة أسهل وأكثر أمانًا.

على الصعيد العالمي، ومع التطور العميق في الابتكار بالتطويع المحلي، يستمر تطبيق الابتكارات في مجال علوم الحياة والرعاية الصحية من شركة Haier للطب الحيوي عبر عدة سيناريوهات. لقد تم توظيف المنتجات والحلول من شركة Haier للطب الحيوي حاليًا في أكثر من 140 بلدًا ومنطقة في أنحاء العالم.

التأسيس العالمي للعلامة التجارية: تأسيس علامة تجارية شهيرة في العالم بريادة عالمية.

من خلال التركيز على احتياجات العملاء ورعاية التعهد والابتكار التعاوني بالتطويع المحلي بعمق، حققت شركة Haier نموًا عالميًا متسقًا. لقد عملت Haier الآن في 200 بلد، حيث خدمت أكثر من مليار منزل في أنحاء العالم.

مع الالتزام باستراتيجية ثلاثية من الأبحاث والتصنيع والتسويق بالتطويع المحلي، حققت شركة Haier تهيئة لشبكة عالمية تضم 35 واديًا صناعيًا و138 مركز تصنيع. بالاعتماد على النظام الشامل 10+N لدى شركة Haier، تلبي الشركة بكفاءة المطالب المتفردة والمتنوعة لدى العملاء في أنحاء العالم.

إن الانتقال من وضع علامة تجارية خارجية إلى تأسيس ملصقات رائدة عالميًا يمثل مسارًا أساسيًا للتحول والترقية للعلامات التجارية الصينية. سيشهد العالم في المستقبل حضورًا متزايدًا للعلامات التجارية الصينية مع الابتكار المستمر على الساحة العالمية، ما يخلق كيانات محل اعتراف عالميًا مع سمات صينية متفردة.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.