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في حدث فلكي نادر..احتجاب نجم قلب العقرب خلف القمر اليوم

10/18/2023 2:17:05 PM
(MENAFN- Al Watan) يستعد الراصدون اليوم، لرصد ظاهرة نادرة تتمثل في تحرُك القمر أمام نجم قلب العقرب بشكل مؤقت في ظاهرة تسمى الاحتجاب, في كل من السعودية، ودول الخليج العربي، واليمن، والأردن، والعراق، وسوريا، والصومال، وجيبوتي.
وعدّ رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، الاحتجاب ظاهرة فلكية تحدث عندما يختفي جرم سماوي بواسطة جرم سماوي آخر يمرّ بينه وبين الراصد, وعادة يستخدم مصطلح احتجاب عندما يمر القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب في دائرة البروج، مفيداً أنه لا يمكن رؤية الاحتجاب إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظراً لأن القمر أقرب كثيراً إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه في السماء يختلف اعتماداً على موقع الراصد على الأرض، فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين أو أربعة أضعاف قطر البدر.
وأشار إلى أنه نظراً لأن بداية الاحتجاب محلياً تحدث والشمس لا تزال فوق الأفق فيجب توخي الحذر الشديد عند توجيه المنظار أو التلسكوب بحيث لا يتم توجيهه أبداً بالقرب من الشمس، لافتاً الانتباه إلى أن بداية الاحتجاب في مكة المكرمة باختفاء نجم قلب العقرب خلف القمر عند الساعة 05:24 مساءً، والشمس لا تزال فوق الأفق، وسيعود للظهور عند الساعة 06:43 مساء، وفي المدينة المنورة سيبدأ الحدث عند الساعة 05:20 مساءً ، والشمس لا تزال فوق الأفق وسيعود النجم للظهور عند الساعة 06:41 مساءً.
وبين أبو زاهرة أن الاحتجاب في العاصمة الرياض سيبدأ عند الساعة 05:34 مساءً في وقت الشفق وسيعود النجم للظهور عند الساعة 06:47 مساءً، وفي سماء مدينة جدة سيبدأ الحدث عند الساعة 05:23 مساءً ولكن الشمس لا تزال فوق الأفق, وسيعود النجم للظهور عند الساعة 06:42 مساءً، وفي مدينة الدمام سيبدأ الاحتجاب عند الساعة 05:37 مساء في وقت الشفق وسيعود النجم للظهور عند الساعة 06:48 مساء.
وأبان أنه أثناء الاحتجاب سيكون هلال القمر مضاءً بنسبة 15%، وسيختفي النجم قلب العقرب خلف الجانب غير المضاء من القمر وسيظهر مرة من خلف الجانب المضاء، وعند بداية عودة ظهور قلب العقرب من خلف القمر بعد غروب الشمس يفضل أن يكون الرصد من خلال المنظار أو تلسكوب صغير للحصول على رؤية أفضل. يُذكر أنه وعادة ما تحدث حالات الاحتجاب للنجوم والكواكب الساطعة عدة مرات في السنة وغالباً ما تتجمع عدة حالات احتجاب لنفس الجسم في أشهر متتالية نظراً لأن القمر يتبع نفس المسار تقريباً عبر السماء كل شهر وتنتهي السلسلة من الاحتجاجات بعد بضعة أشهر عندما يتغير مسار القمر عبر السماء.

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