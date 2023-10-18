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توقيع 7 مذكرات تفاهم بين السعودية وسنغافورة

10/18/2023 2:17:04 PM
(MENAFN- Al Watan) برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ووزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة الدكتور تان سي لينج، انعقدت اليوم أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة في دورتها الثالثة بالرياض.
وفي كلمته الافتتاحية أكد الجاسر أن السعودية وسنغافورة تتمتعان بعلاقة ثنائية قوية تصل لما يقارب لـ6 عقود، وتؤكد هذه اللجنة الروابط القوية بين البلدين والعلاقة بين قيادتنا.
وأضاف أنه على مر السنوات، أصبح التعاون بين البلدين أكثر قوة ومنذ تأسيس هذه اللجنة المشتركة، ازدهرت جهودنا المشتركة بعد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي مجالات مختلفة، بما في ذلك خدمات النقل والخدمات اللوجستية، مما ساهم في تعزيز العلاقة الاستثمارية والتجارية بين البلدين على جميع المستويات في القطاعين العام والخاص.
وتابع الجاسر : لقد كنا نشهد تطورًا وتعاونًا في جميع المجالات، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مشيراً إلى أنه في عام 2022، أزداد حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير مقارنة بالعام السابق حيث بلغ نحو 45.2 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة حوالي 50٪ من العام السابق.
وأضاف: نلتقي هنا في الرياض اليوم في وقت تشهد فيه المملكة تقدمًا ملحوظًا، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبفضل رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطموحة، تقود المملكة العربية السعودية تغييرًا تحوليًا عبر جميع القطاعات، ولتحقيق طموحات بلادنا، نتطلع إلى تبادل المعرفة والتعاون في مجالات مختلفة، مؤكدًا أن اجتماع اليوم هو استمرار للجهود المشتركة الناجحة والتعاون بين البلدين.
ونوه الجاسر إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتنموية وحركة الاستيراد والتصدير للسلع والمنتجات، بالإضافة إلى جذب فرص الاستثمار في مجالات الصناعة والاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون في مجالات مختلفة بما في ذلك البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، والتمويل والاستثمار والطاقة والصناعة والاقتصاد الرقمي والسياحة والثقافة والقطاعات الاجتماعية.
وأشار الجاسر إلى أننا نتطلع للجهود المشتركة لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لتحسين النقل وتسهيل حركة الركاب والبضائع بين البلدين.
وأضاف: نتطلع إلى مزيد من التقدم في جهودنا المشتركة تحت مظلة اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة، لتعزيز التعاون بيننا في جميع المجالات، وتبادل المعرفة والخبرات، وتسهيل المزيد من الاستثمارات والتجارة بين البلدين.
وفي ختام الجلسة تم توقيع 7 مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، حيث وقعت مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية ومنتدى الاعمال السنغافوري، ووقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرة تفاهم بشأن توحيد وتنسيق المعاير، ووقعت وزارة الاستثمار مذكرات تفاهم للتعاون وتسهيل الاسثمارات بين الشركات السنغافورية والشركات السعودية، إضافة إلى مذكرة تفاهم حول فرص التدريب والتطوير في المملكة، ومذكرة تفاهم بشأن فرص الاستثمار في قطاع التعليم، ومذكرة تفاهم في قطاعات الموانئ والنقل والخدمات اللوجسيتة، ومذكرة تفاهم بشأن تطوير الاستثمار في صناعة الرياض والصحة واللياقة البدنية.

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