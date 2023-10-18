توقيع 7 مذكرات تفاهم بين السعودية وسنغافورة

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- Al Watan) برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ووزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة الدكتور تان سي لينج، انعقدت اليوم أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة في دورتها الثالثة بالرياض.
وفي كلمته الافتتاحية أكد الجاسر أن السعودية وسنغافورة تتمتعان بعلاقة ثنائية قوية تصل لما يقارب لـ6 عقود، وتؤكد هذه اللجنة الروابط القوية بين البلدين والعلاقة بين قيادتنا.
وأضاف أنه على مر السنوات، أصبح التعاون بين البلدين أكثر قوة ومنذ تأسيس هذه اللجنة المشتركة، ازدهرت جهودنا المشتركة بعد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي مجالات مختلفة، بما في ذلك خدمات النقل والخدمات اللوجستية، مما ساهم في تعزيز العلاقة الاستثمارية والتجارية بين البلدين على جميع المستويات في القطاعين العام والخاص.
وتابع الجاسر : لقد كنا نشهد تطورًا وتعاونًا في جميع المجالات، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مشيراً إلى أنه في عام 2022، أزداد حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير مقارنة بالعام السابق حيث بلغ نحو 45.2 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة حوالي 50٪ من العام السابق.
وأضاف: نلتقي هنا في الرياض اليوم في وقت تشهد فيه المملكة تقدمًا ملحوظًا، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبفضل رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطموحة، تقود المملكة العربية السعودية تغييرًا تحوليًا عبر جميع القطاعات، ولتحقيق طموحات بلادنا، نتطلع إلى تبادل المعرفة والتعاون في مجالات مختلفة، مؤكدًا أن اجتماع اليوم هو استمرار للجهود المشتركة الناجحة والتعاون بين البلدين.
ونوه الجاسر إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتنموية وحركة الاستيراد والتصدير للسلع والمنتجات، بالإضافة إلى جذب فرص الاستثمار في مجالات الصناعة والاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون في مجالات مختلفة بما في ذلك البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، والتمويل والاستثمار والطاقة والصناعة والاقتصاد الرقمي والسياحة والثقافة والقطاعات الاجتماعية.
وأشار الجاسر إلى أننا نتطلع للجهود المشتركة لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لتحسين النقل وتسهيل حركة الركاب والبضائع بين البلدين.
وأضاف: نتطلع إلى مزيد من التقدم في جهودنا المشتركة تحت مظلة اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة، لتعزيز التعاون بيننا في جميع المجالات، وتبادل المعرفة والخبرات، وتسهيل المزيد من الاستثمارات والتجارة بين البلدين.
وفي ختام الجلسة تم توقيع 7 مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، حيث وقعت مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية ومنتدى الاعمال السنغافوري، ووقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرة تفاهم بشأن توحيد وتنسيق المعاير، ووقعت وزارة الاستثمار مذكرات تفاهم للتعاون وتسهيل الاسثمارات بين الشركات السنغافورية والشركات السعودية، إضافة إلى مذكرة تفاهم حول فرص التدريب والتطوير في المملكة، ومذكرة تفاهم بشأن فرص الاستثمار في قطاع التعليم، ومذكرة تفاهم في قطاعات الموانئ والنقل والخدمات اللوجسيتة، ومذكرة تفاهم بشأن تطوير الاستثمار في صناعة الرياض والصحة واللياقة البدنية.
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