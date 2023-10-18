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انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية الأحد المقبل

10/18/2023 2:17:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق الأحد المقبل أعمال النسخة الخامسة لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية تحت شعار "نحو سلاسل إمداد مستدامة لتعزيز الاقتصاد الدائري"، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، وذلك بفندق الفورسيزونز بالرياض.
ويعد المؤتمر منصة إستراتيجية لتبادل الرؤى والأفكار والتجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات؛ لتحسين أداء سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية ورفع كفاءتها وتطوير القطاعات المستهدفة المرتبطة بها، وذلك سعيًا للإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد، وما تضمنته من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات إستراتيجية نوعية، أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، حيث عززت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
ويتضمن المؤتمر أجندة مكثفة على مدار يومين، وعدداً من الجلسات الحوارية يشارك خلالها نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين وعدد من الرؤساء التنفيذيين لمناقشة العديد من المواضيع الهامة في تكاملية الخدمات اللوجستية مع مشاريع البنية التحتية الضخمة والتشريعات الجاذبة ذات الفعالية العالية لاستقطاب الاستثمارات الدولية، بالإضافة إلى موضوعات مهمة في جاهزية المناطق اللوجستية وآلية توحيد عمل المنصات الإلكترونية اللوجستية، وتطوير ورفع كفاءة رأس المال البشري وفقًا لأفضل المعايير اللوجستية، وتطوير المفاهيم المبتكرة لسلاسل الإمداد، وتطوير الإجراءات والأنظمة والعديد من المواضيع المتنوعة التي ستساعد المهنيين وصناع القرار في القطاع على استدامة سلاسل الإمداد.
ويعد المؤتمر منصة لتجمع صناع قرار سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية ونقطة التقاء قادة القطاعات المستهدفة؛ لاحتوائه على العديد من الندوات والاجتماعات وورش العمل ومسابقة التنافس اللوجستي والأنشطة المصاحبة، كما يعد المعرض المصاحب فرصة مثالية للالتقاء بالعملاء وتطوير الأعمال من خلال عرض الحلول والمنتجات والخدمات بأساليب عرض مميزة لنخبة من الشركات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية ومزودي الخدمات.
ويتضمن المعرض المصاحب منصة متخصصة بالشراكة مع القطاع الخاص؛ تهدف إلى عرض وتحسين فرص الحصول على التمويل لأصحاب المشاريع اللوجستية، كما يتضمن المعرض منصة للريادة والابتكار اللوجستي من خلال منطقة متخصصة لإبراز أساليب الإدارة الحديثة والمتقدمة لسلاسل الإمداد ضمن أفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم التي تمثل عاملًا مهمًا وضروريًا في نجاح الشركات والمنظمات، ومدى قدرتها على تقديم خدمات مميزة لعملائها في خفض التكاليف والمنافسة وتحقيق نجاحات مميزة، بالإضافة الى مسابقة التنافس اللوجستي ( Logithon ) وهي فعالية تستهدف المهتمين بسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية من المهنيين ورواد الأعمال وطلاب وطالبات الجامعات، بحيث تقوم الفرق المتأهلة بالتنافس لحل التحديات وطرح أفكار وفق معايير وآليات في عدة مجالات ابتكارية في مسارات مختلفة، كما يتاح التسجيل عن طريق الموقع الرسمي على "sc-2030" وقنواته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

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