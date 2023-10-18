انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية الأحد المقبل

(MENAFN
- Al Watan) تنطلق الأحد المقبل أعمال النسخة الخامسة لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية تحت شعار "نحو سلاسل إمداد مستدامة لتعزيز الاقتصاد الدائري"، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، وذلك بفندق الفورسيزونز بالرياض.
ويعد المؤتمر منصة إستراتيجية لتبادل الرؤى والأفكار والتجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات؛ لتحسين أداء سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية ورفع كفاءتها وتطوير القطاعات المستهدفة المرتبطة بها، وذلك سعيًا للإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد، وما تضمنته من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات إستراتيجية نوعية، أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، حيث عززت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
ويتضمن المؤتمر أجندة مكثفة على مدار يومين، وعدداً من الجلسات الحوارية يشارك خلالها نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين وعدد من الرؤساء التنفيذيين لمناقشة العديد من المواضيع الهامة في تكاملية الخدمات اللوجستية مع مشاريع البنية التحتية الضخمة والتشريعات الجاذبة ذات الفعالية العالية لاستقطاب الاستثمارات الدولية، بالإضافة إلى موضوعات مهمة في جاهزية المناطق اللوجستية وآلية توحيد عمل المنصات الإلكترونية اللوجستية، وتطوير ورفع كفاءة رأس المال البشري وفقًا لأفضل المعايير اللوجستية، وتطوير المفاهيم المبتكرة لسلاسل الإمداد، وتطوير الإجراءات والأنظمة والعديد من المواضيع المتنوعة التي ستساعد المهنيين وصناع القرار في القطاع على استدامة سلاسل الإمداد.
ويعد المؤتمر منصة لتجمع صناع قرار سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية ونقطة التقاء قادة القطاعات المستهدفة؛ لاحتوائه على العديد من الندوات والاجتماعات وورش العمل ومسابقة التنافس اللوجستي والأنشطة المصاحبة، كما يعد المعرض المصاحب فرصة مثالية للالتقاء بالعملاء وتطوير الأعمال من خلال عرض الحلول والمنتجات والخدمات بأساليب عرض مميزة لنخبة من الشركات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية ومزودي الخدمات.
ويتضمن المعرض المصاحب منصة متخصصة بالشراكة مع القطاع الخاص؛ تهدف إلى عرض وتحسين فرص الحصول على التمويل لأصحاب المشاريع اللوجستية، كما يتضمن المعرض منصة للريادة والابتكار اللوجستي من خلال منطقة متخصصة لإبراز أساليب الإدارة الحديثة والمتقدمة لسلاسل الإمداد ضمن أفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم التي تمثل عاملًا مهمًا وضروريًا في نجاح الشركات والمنظمات، ومدى قدرتها على تقديم خدمات مميزة لعملائها في خفض التكاليف والمنافسة وتحقيق نجاحات مميزة، بالإضافة الى مسابقة التنافس اللوجستي ( Logithon ) وهي فعالية تستهدف المهتمين بسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية من المهنيين ورواد الأعمال وطلاب وطالبات الجامعات، بحيث تقوم الفرق المتأهلة بالتنافس لحل التحديات وطرح أفكار وفق معايير وآليات في عدة مجالات ابتكارية في مسارات مختلفة، كما يتاح التسجيل عن طريق الموقع الرسمي على "sc-2030" وقنواته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.
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