محافظ الخرج يرعى حفل تخريج 351 متدربا بمعهد الصناعات الغذائية

(MENAFN
- Al Watan) رعى محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، حفل تخريج 351 متدربًا من معهد الصناعات الغذائية لعام 2022 - 2023، بحضور رئيس مجلس إدارة المعهد عبدالله البدر، ونائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبدالله المرزوق.
واستعرض خلال الحفل برامج المعهد في مجال التدريب والمشاركة في عملية التوطين من خلال تأهيل العنصر البشري الذي يُمثل أهمية كبيرة للدفع بخطط النهوض بالقطاع الصناعي بمختلف نشاطاته. وقد وقع المعهد عددًا من الاتفاقيات الهادفة إلى تعزيز دور التوطين من خلال التدريب والتوظيف، وذلك مع كل من: مجموعة لحاء، جال الصحراء، لونا، تانيا، مياه موارد.
وسلم محافظ الخرج دروعًا تقديرية خلال الحفل لشركاء التدريب والتوظيف مع معهد الصناعات الغذائية، وهم صندوق الموارد البشرية (هدف)، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وشركات المراعي، الصافي، آفاق الغذاء، نادك، درة التنمية المتقدمة، والمجموعة السعودية لغرف التبريد.
وشهد الحفل أيضًا تدشين المحافظ مجلة الصناعات الغذائية، وكلمة لرئيس مجلس الإدارة والطلبة الخريجين، بجانب التقاط الصور التذكارية وتكريم المتفوقين. ويُعد معهد الصناعات الغذائية، أحد برامج المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية بشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي، وبدعم من صندوق الموارد البشرية "هدف”.
ويضم المعهد عددًا من التخصصات المختلفة، منها تقنيات الإنتاج الغذائي ويتفرع منها دبلوم مخبوزات ودبلوم عصائر وألبان، وتقنيات المزارع، بخلاف تخصص الصيانة الذي يشمل معدات ومركبات ثقيلة وخفيفة, وفي مجال الكهرباء والتكييف.
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