Wednesday, 18 October 2023 10:21 GMT

محافظ الخرج يرعى حفل تخريج 351 متدربا بمعهد الصناعات الغذائية

10/18/2023 2:17:04 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، حفل تخريج 351 متدربًا من معهد الصناعات الغذائية لعام 2022 - 2023، بحضور رئيس مجلس إدارة المعهد عبدالله البدر، ونائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبدالله المرزوق.
واستعرض خلال الحفل برامج المعهد في مجال التدريب والمشاركة في عملية التوطين من خلال تأهيل العنصر البشري الذي يُمثل أهمية كبيرة للدفع بخطط النهوض بالقطاع الصناعي بمختلف نشاطاته. وقد وقع المعهد عددًا من الاتفاقيات الهادفة إلى تعزيز دور التوطين من خلال التدريب والتوظيف، وذلك مع كل من: مجموعة لحاء، جال الصحراء، لونا، تانيا، مياه موارد.
وسلم محافظ الخرج دروعًا تقديرية خلال الحفل لشركاء التدريب والتوظيف مع معهد الصناعات الغذائية، وهم صندوق الموارد البشرية (هدف)، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وشركات المراعي، الصافي، آفاق الغذاء، نادك، درة التنمية المتقدمة، والمجموعة السعودية لغرف التبريد.
وشهد الحفل أيضًا تدشين المحافظ مجلة الصناعات الغذائية، وكلمة لرئيس مجلس الإدارة والطلبة الخريجين، بجانب التقاط الصور التذكارية وتكريم المتفوقين. ويُعد معهد الصناعات الغذائية، أحد برامج المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية بشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي، وبدعم من صندوق الموارد البشرية "هدف”.
ويضم المعهد عددًا من التخصصات المختلفة، منها تقنيات الإنتاج الغذائي ويتفرع منها دبلوم مخبوزات ودبلوم عصائر وألبان، وتقنيات المزارع، بخلاف تخصص الصيانة الذي يشمل معدات ومركبات ثقيلة وخفيفة, وفي مجال الكهرباء والتكييف.

MENAFN18102023000089011017ID1107265967

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث