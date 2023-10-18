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بمناسبة ذكرى بيعة الملك.. آل هيازع: المملكة ريادة التعليم ونهضة في اقتصادات المرحلة

10/18/2023 2:17:04 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع رئيس جامعة الفيصل بالرياض، أ. د. محمد بن علي آل هيازع، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي، بمناسبة الذكرى التاسعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، قائد مسيرة التنمية والاستقرار، الذي قدم ويقدم خدمات جليلة في مجالات التنمية كافة، ومن أبرزها التعليم الذي يعد قاطرة التقدم، ورفعة الأوطان، ودافع عجلة اقتصادها بين دول العالم.
وأكد آل هيازع أن المملكة تشهد حركة تطور شاملة في جميع المجالات، على رأسها الإسهام بفاعلية في الاستقرار العالمي، وما تقدمه من رؤى اقتصادية طموحة، والعمل على صياغة لغة للسلام العالمي، إلى جانب التحركات الحثيثة لمواجهة الأزمات والتحديات؛ لتصبح المملكة العنصر الفاعل الأهم اقتصاديا وسياسيا على الخريطة العالمية، وصناعة السلام الدولي، خاصة أن خادم الحرمين الشريفين – أيده الله- له العديد من القرارات والبرامج الإغاثية العالمية التي امتد أثرها للعديد من بلدان العالم؛ للتخفيف عن كاهل شعوب عديد دول العالم، حتى نالت المملكة إشادة دولية، حيث وصف العالم المملكة بأنها القوة المستقلة ذات القرار النافذ.
وأشار آل هيازع إلى التحديات العالمية المتعلقة بأزمات الطاقة العالمية، حيث شاركت المملكة بعدد من المشروعات الرائدة التي دخلت حيز التنفيذ من خلال إستراتيجيات مشروع مستقبل المملكة الأخضر، وتعظيم آليات التحول إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خضراء، والاستفادة من اقتصادات الطاقة المتجددة التي أضحت استثمارا عالميا جاذبا لرؤوس الأموال الأجنبية، ومن ثم خلق فرص عمل نوعية جديدة مستدامة.
وأضاف آل هيازع أن مسيرة التعليم والبحث والابتكار تشهد طفرة نوعية، وبحمد الله حققت جامعة الفيصل إنجازات نوعية، منها أنها أصبحت من أكبر الجامعات الأهلية جذبا للطلاب من جنسيات عديدة، بالإضافة لدخولها مجالات تعليم جديدة وبرامج في الدراسات العليا بالشراكة مع جامعات عالمية عريقة، معربا عن تقديره وشكره لقائد مسيرة التنمية خادم الحرمين وولي عهده على ما يقدمانه من دعم لا محدود لمنظومة التعليم والبحث العلمي والابتكار؛ ليصبح للمملكة مكانها المرموق على الخريطة العالمية في اقتصادات المستقبل القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات، ومنها الجانب السياحي، حيث أصبحت المملكة من أكبر الوجهات السياحية العالمية وغيرها الكثير.
وختم الدكتور آل هيازع حديثه بالدعاء أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ويحفظ وطننا الغالي، ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

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