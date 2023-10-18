الإسعاف الجوي بجدة ينقل حالتين خطيرتين في غضون ربع ساعة

(MENAFN
- Al Watan) نقل الإسعاف الجوي اليوم، حالتين خطيرتين لمستشفى الملك فهد بجدة لتلقي العلاج اللازم، بعد أن تلقى مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي بمنطقة مكة المكرمة، بلاغًا عن حادث تصادم بحي مدائن الفهد قبل كوبري الميناء بجدة.
وتم فور تلقي البلاغ توجيه فرقتين إسعافيتين إلى الموقع بالإضافة للإسعاف الجوي بزمن استجابة 14 دقيقة، حيث تبين عند وصول أول فرق إسعافية، وجود كسور متفرقة للمصابين بعد إجراء الفحص الطبي.
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