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الإسعاف الجوي بجدة ينقل حالتين خطيرتين في غضون ربع ساعة

10/18/2023 2:17:04 PM
(MENAFN- Al Watan) نقل الإسعاف الجوي اليوم، حالتين خطيرتين لمستشفى الملك فهد بجدة لتلقي العلاج اللازم، بعد أن تلقى مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي بمنطقة مكة المكرمة، بلاغًا عن حادث تصادم بحي مدائن الفهد قبل كوبري الميناء بجدة.
وتم فور تلقي البلاغ توجيه فرقتين إسعافيتين إلى الموقع بالإضافة للإسعاف الجوي بزمن استجابة 14 دقيقة، حيث تبين عند وصول أول فرق إسعافية، وجود كسور متفرقة للمصابين بعد إجراء الفحص الطبي.

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