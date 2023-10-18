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الفضلي يلتقي بالمواطنين بمكة المكرمة

10/18/2023 2:17:04 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم، بعددٍ من المواطنين والمزارعين والمستثمرين، بجانب مديري قطاعات المنظومة في منطقة مكة المكرمة ، لمناقشة الاحتياجات المائية والزراعية وما يتعلق بالمشروعات التي تُشرف عليها الوزارة، منوهًا بالدعم الذي تقدمه القيادة، لمختلف قطاعات البيئة والمياه والزراعة في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المستفيدين، واستمع إلى استفساراتهم ومرئياتهم، مؤكدًا سعي الوزارة إلى تذليل جميع المعوقات، والحرص على تقديم خدمات بجودة عالية تنفيذًا لتوجيهات القيادة في الارتقاء بالخدمات العامة لتحقيق متطلبات جودة الحياة، مثمنًا مقترحاتهم حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، والمشروعات التي تشرف عليها في المنطقة.
وتضمن اللقاء الذي جرى بمسرح مبنى الارصاد في مدينة جدة، مناقشة الموضوعات الخدمية المقدمة للمواطنين والمزارعين، واستفساراتهم حول الخدمات التي تقدمها المنظومة من خلال فرع الوزارة بالمحافظة، مؤكدًا لهم حرص الوزارة على دعم المشاريع التنموية التي تقدم الخدمات للمواطنين في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وبذل كل الجهد للاهتمام بها بما يدعم استراتيجيات قطاعات البيئة والمياه والزراعة؛ وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
واستمع الفضلي إلى المعوقات التي قد تعترضهم ومقترحاتهم حول العديد من القضايا التي تخص المنطقة، موجهًا بمعالجتها.

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