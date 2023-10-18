الفضلي يلتقي بالمواطنين بمكة المكرمة

(MENAFN
- Al Watan) التقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم، بعددٍ من المواطنين والمزارعين والمستثمرين، بجانب مديري قطاعات المنظومة في منطقة مكة المكرمة ، لمناقشة الاحتياجات المائية والزراعية وما يتعلق بالمشروعات التي تُشرف عليها الوزارة، منوهًا بالدعم الذي تقدمه القيادة، لمختلف قطاعات البيئة والمياه والزراعة في المنطقة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المستفيدين، واستمع إلى استفساراتهم ومرئياتهم، مؤكدًا سعي الوزارة إلى تذليل جميع المعوقات، والحرص على تقديم خدمات بجودة عالية تنفيذًا لتوجيهات القيادة في الارتقاء بالخدمات العامة لتحقيق متطلبات جودة الحياة، مثمنًا مقترحاتهم حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، والمشروعات التي تشرف عليها في المنطقة.
وتضمن اللقاء الذي جرى بمسرح مبنى الارصاد في مدينة جدة، مناقشة الموضوعات الخدمية المقدمة للمواطنين والمزارعين، واستفساراتهم حول الخدمات التي تقدمها المنظومة من خلال فرع الوزارة بالمحافظة، مؤكدًا لهم حرص الوزارة على دعم المشاريع التنموية التي تقدم الخدمات للمواطنين في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وبذل كل الجهد للاهتمام بها بما يدعم استراتيجيات قطاعات البيئة والمياه والزراعة؛ وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
واستمع الفضلي إلى المعوقات التي قد تعترضهم ومقترحاتهم حول العديد من القضايا التي تخص المنطقة، موجهًا بمعالجتها.
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