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بيئة عسير تنظم ورقة عمل لحل مشكلة تزايد قرود البابون

10/18/2023 2:17:03 PM
(MENAFN- Al Watan) استضاف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ممثلا في إدارة البيئة بمشاركة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ورقة عمل بعنوان "تقييم الأضرار والمعالجة المستدامة لتزايد أعداد قرود البابون". وحضر الورشة نائب مدير عام فرع الوزارة بعسير المهندس علي بن سيف، وتم تقديم ورقة العمل من خلال المهندس عمر السديس ممثل فريق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
وناقشت الورقة أسباب تزايد أعداد قرود البابون وتقييم الأضرار التي تسببها للبيئة والمجتمع المحلي، بالإضافة إلى تقديم حلول مستدامة للحد من هذه الأضرار.
يأتي ذلك في سياق الحاجة الملحة لتنفيذ إجراءات فعالة للحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الحياة البرية في المنطقة.

وفي هذا الصدد، أكد نائب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير المهندس علي سيف أهمية العمل المشترك بين فرع الوزارة والمؤسسات المحلية والمركز الوطني لحماية الحياة الفطرية كونها مختصة في مجال الحياة الفطرية للوصول إلى حلول فعالة ومستدامة لهذا التحدي.
كما أشاد بجهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ودوره الريادي في الحفاظ على التنوع الإحيائي والمحافظة على البيئة الطبيعية.
من جانبه، قدم المهندس عمر السديس الورقة التقنية التي تضمنت تقييمًا شاملاً للأضرار التي تسببها قرود البابون، واستعرض المعالجات المستدامة للتعامل مع هذه القضية. وأكد السديس أنهم في المركز يستشعرون تماما معاناة الأهالي والمزارعين بشكل خاص من تكاثر قرود البابون التي تتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين، حيث تقوم بتدمير المحاصيل والأشجار الفاكهة والبن وتسببت في خسائر اقتصادية باهظة.
وأشار إلى أن رمي مخلفات الطعام في الأماكن العامة يعتبر أحد أسباب انتشار القرود بشكل كبير فالقرد في بيئته الطبيعية يستهلك 80% من وقته في البحث عن الطعام ولكن مع رمي الأكل الفائض وإطعام القرود من قبل المواطنين بالأغذية عالية السعرات استأنست القرود في الأحياء السكنية والأماكن التي يقطنها الإنسان. فالملاحظ أنها تتجمع حول نقاط توزيع الطعام مثل سلات القمامة والأماكن التي يتم فيها التخلص من المخلفات.
وأضاف:" تلعب مخلفات الزراعة دورًا هامًا في انتشار القرود فيما إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح. إذ تعتبر المزارع والحقول مصدرًا جيدًا للطعام والمأوى للقرود".
وذكر السديس أن من المعالجات المطروحة تطبيق صناديق الحاويات المحكمة للتخلص من النفايات كجزء من الحل، كما أكد أن العلاج قائم ويوجد تحسن في البؤر ببعض المحافظات مثل النماص والمجاردة ومركز تندحة، وسيكون هناك موعد لاحق لمراجعة تطور طرق تعامل المزارعين مع القرود.
ثم استمع المهندس علي سيف وفريق المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية إلى معاناة ملاك المزارع وعدد من الأهالي ومقترحاتهم من أجل مواجهة هذه المشكلة المتزايدة ومن بين هذه الاقتراحات، التي قدمها بعض المزارعين، عدم الاكتفاء برصد الخالفات في الطرقات وـماكن المتنزهات بل التوسع فى ذلك لتشمل داخل القرى والشعاب والأدوية والمدرجات الزراعية والأملاك الخاصة بالمزارعين، وإيجاد موقع مخصص للقرود بحيث يتم نقل القرود لهذه المواقع بعيدا عن الأهالي والمزارع.
كما طالبوا بتشكيل جمعيات أهلية لمكافحة القرود، ويتضمن ذلك تنظيم حملات توعية للمجتمع وتوفير المعلومات حول أضرار القرود وكيفية التعامل معها بشكل صحيح.
وكذلك العمل على ايجاد مؤسسات وجمعيات لتدريب الكلاب على الحراسة للاستفادة منها في حماية المزارع من القرود، ويمكن أن تكون الكلاب فعالة في ردع القرود وإبعادها عن المزارع بشكل فعال ليتحقق التوازن البيئي المطلوب.
مؤكدين أهمية عدم الإطعام ورمي مخالفات الأكل للقرود، ويعد ذلك مخالفة تستوجب الغرامة، وكذلك عدم وضع السموم فى أماكن تواجد هذه القرود إذ يعد ذلك مخالفة جسيمة يعاقب عليها النطام.
واكد المركز الوطني لحماية البيئة بأن العمل يسير بوتيرة متسارعة جداً لإيجاد حلول لهذه المشكلة.

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