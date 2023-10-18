دولية المبارزة للشمري والعابد

(MENAFN
- Al Watan) حصل الحكمان السعوديان للمبارزة منصور الشمري ومحمد العابد على الشارة الدولية B في سلاح الشيش، بعد اجتيازهما الاختبارات الدولية (نظري وعملي) التي أجريت على هامش البطولة الآسيوية تحت 23 عاما، التي اختتمت، أخيرا، في ألماتي الكازاخستانية.
وأصبح الحكم منصور الشمري أول حكم سعودي يحصل على الشارة الدولية في الأسلحة الثلاث (الابيه والسيبر والشيش).
وأقر مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة اعتماد مكافأة مالية للحكمين الشمري والعابد، إضافة إلى اللاعبين أحمد هزازي ومحمد العمرو، بعد أن حقق الأول الميدالية الفضية في بطولة الجولة الأوروبية للناشئين تحت (17عامًا) التي اختتمت في نابولي الإيطالية، الأسبوع الماضي، فيما حصد العمرو برونزية سلاح السيبر في البطـولـة الآسيـوية تحـت 23 عاماً، التي اختتمت في ألماتي الكازاخستانية
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