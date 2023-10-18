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دولية المبارزة للشمري والعابد

10/18/2023 2:17:03 PM
(MENAFN- Al Watan) حصل الحكمان السعوديان للمبارزة منصور الشمري ومحمد العابد على الشارة الدولية B في سلاح الشيش، بعد اجتيازهما الاختبارات الدولية (نظري وعملي) التي أجريت على هامش البطولة الآسيوية تحت 23 عاما، التي اختتمت، أخيرا، في ألماتي الكازاخستانية.
وأصبح الحكم منصور الشمري أول حكم سعودي يحصل على الشارة الدولية في الأسلحة الثلاث (الابيه والسيبر والشيش).
وأقر مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة اعتماد مكافأة مالية للحكمين الشمري والعابد، إضافة إلى اللاعبين أحمد هزازي ومحمد العمرو، بعد أن حقق الأول الميدالية الفضية في بطولة الجولة الأوروبية للناشئين تحت (17عامًا) التي اختتمت في نابولي الإيطالية، الأسبوع الماضي، فيما حصد العمرو برونزية سلاح السيبر في البطـولـة الآسيـوية تحـت 23 عاماً، التي اختتمت في ألماتي الكازاخستانية

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