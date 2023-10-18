بيسكان يقود الليث

(MENAFN
- Al Watan) تعاقد الشباب رسميا، مع المدرب الكرواتي إيجور بيسكان، لتولي مهمة قيادة الجهاز الفني لليث حتى نهاية الموسم الحالي، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.
وسيتولى بيسكان مهمة تدريب الشباب خلفا للهولندي مارسيل كايزر، الذي تمت إقالته بعد الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي، وتولى الأرجنتيني خوان براون تدريب الليث بصفة مؤقتة.
ويحل الشباب حاليا في المركز الـ12 بسلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بعدما خسر 4 مواجهات وكسب مباراتين وتعادل في 3 لقاءات.
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