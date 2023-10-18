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نيمار يثير رعب الهلال

10/18/2023 2:17:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أثار لاعب الهلال، البرازيلي نيمار جونيور، قلق مدرب الزعيم، البرتغالي خورخي خيسوس، وإدارة ناديه وجماهيره، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة منتخب بلاده والأوروجواي، فجر أمس، لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وسينتظر الهلاليون التقارير التي تحدد مدى قوة إصابة اللاعب من عدمها، بعد خضوعه للكشف الطبي في بلاده، وكذلك تلك التي سيخضع لها عند عودته إلى الرياض، وبينت مصادر أن إصابة اللاعب مقلقة للغاية، لكن الحكم النهائي سيكون بعد الكشف النهائي الذي سيحدد مدى خطورة الإصابة، ومدة العلاج والتأهيل.

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