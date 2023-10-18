نيمار يثير رعب الهلال

(MENAFN
- Al Watan) أثار لاعب الهلال، البرازيلي نيمار جونيور، قلق مدرب الزعيم، البرتغالي خورخي خيسوس، وإدارة ناديه وجماهيره، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة منتخب بلاده والأوروجواي، فجر أمس، لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وسينتظر الهلاليون التقارير التي تحدد مدى قوة إصابة اللاعب من عدمها، بعد خضوعه للكشف الطبي في بلاده، وكذلك تلك التي سيخضع لها عند عودته إلى الرياض، وبينت مصادر أن إصابة اللاعب مقلقة للغاية، لكن الحكم النهائي سيكون بعد الكشف النهائي الذي سيحدد مدى خطورة الإصابة، ومدة العلاج والتأهيل.
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