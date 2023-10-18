راحة جديدة في الاتفاق
التاريخ
10/18/2023 2:17:03 PM
(MENAFN
- Al Watan) منح مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، لاعبيه راحة أمس، هي الثالثة للكوماندوز خلال فترة التوقف الحالية، على أن يعاود النواخذة التدريبات اليوم، للبدء في التحضير لمواجهة الرياض الأحد المقبل.
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