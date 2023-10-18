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راحة جديدة في الاتفاق

10/18/2023 2:17:03 PM
(MENAFN- Al Watan) منح مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، لاعبيه راحة أمس، هي الثالثة للكوماندوز خلال فترة التوقف الحالية، على أن يعاود النواخذة التدريبات اليوم، للبدء في التحضير لمواجهة الرياض الأحد المقبل.

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