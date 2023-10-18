تثبيت كتف لاعب ضمك
التاريخ
10/18/2023 2:17:03 PM
(MENAFN
- Al Watan) خضع لاعب ضمك، عبدالله هوساوي، لعملية جراحية لتثبيت الكتف الأيمن، وزار رئيس النادي خالد بن مشعط، ونائبه ناصر الحزوبر، ومدرب الفريق، الروماني كوزمين كونترا، اللاعب للاطمئنان عليه.
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