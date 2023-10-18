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تثبيت كتف لاعب ضمك

10/18/2023 2:17:03 PM
(MENAFN- Al Watan) خضع لاعب ضمك، عبدالله هوساوي، لعملية جراحية لتثبيت الكتف الأيمن، وزار رئيس النادي خالد بن مشعط، ونائبه ناصر الحزوبر، ومدرب الفريق، الروماني كوزمين كونترا، اللاعب للاطمئنان عليه.

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