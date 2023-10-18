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بايدن من تل أبيب: لو لم تكن هناك إسرائيل لعملنا على إقامتها

10/18/2023 2:17:03 PM
(MENAFN- Al Watan) قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي في تل أبيب إن إسرائيل لو لم تكن في الوجود "لعملنا على إقامتها وسنستمر في دعمها".
وأضاف بايدن في حديثه عن عملية "طوفان الأقصى" أن "ما حدث في إسرائيل يشكل 15 ضعفا لما حدث في 11 سبتمبر"، محذرا إسرائيل من تكرار "أخطاء" الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر.
وأشار بايدن إلى أنه سيطلب من الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع تقديم مساعدة "غير مسبوقة" لإسرائيل، مشددا على سعي واشنطن للعمل على "تحقيق اندماج إسرائيل في محيطها".
كما أعرب الرئيس الأمريكي عن تبنيه المزاعم والرواية الإسرائيلية بخصوص مجزرة المستشفى المعمداني في غزة، مؤكدا في الوقت ذاته أن "ألأزمة الحالية تعزز الإصرار على حل الدولتين".
وذكر بايدن أن إسرائيل "وافقت على إمكانية بدء نقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها من أجل "تحرك الشاحنات عبر الحدود في اسرع وقت ممكن".

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