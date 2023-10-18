Wednesday, 18 October 2023 10:20 GMT

مصر لإسرائيل: التصعيد سيقابل بالتصعيد

10/18/2023 2:17:02 PM
(MENAFN- Al Watan) قال البرلماني المصري مصطفى بكري إن مجلس النواب المصري سيعقد غدا الخميس، جلسة طارئة، متوقعا أن يمنح تفويضا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أنه يتوقع أن يتم تفويض الرئيس المصري حماية الأمن القومي واتخاذ كافة السبل الكفيلة في منطقة الحدود على الاتجاه الشمالي الشرقي.
وأشار إلى أنه: "مساء اليوم يجتمع مجلس الشيوخ لاتخاذ قرارات مصيرية لحماية الأمن القومي المصري، وجميعنا نفوض رئيس الجمهورية اتخاذ كافة السبل الكفيلة بحماية الأمن القومي في منطقة حدود سيناء مع أراضي فلسطين المغتصبة".
وتأتي الجلسة الطارئة في البرلمان عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وتفاعلا مع تطورات الأحداث على الأراضي الفلسطينية واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة كريم عبد الكريم درويش، أكدت أن "استهداف مستشفى المعمداني في غزة والذي أدى لمقتل المئات من المرضى وغالبيتهم من النساء والأطفال هو عمل جبان، ويعد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني الذي انتهك مرارا من الطرف المعتدي الذي دأب طيلة احتلاله للأراضي الفلسطينية منذ 75 عاما على قتل الأطفال والنساء واستهداف المدنيين".
وكان مصدر سيادي مصري قد رد عبر قناة "القاهرة الإخبارية" على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم فتح معبر رفح.
وقال المصدر لن تسمح مصر بإجلاء الأجانب في قطاع غزة والتصعيد سيقابل بتصعيد.
وقال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل للرئيس الأمريكى جو بايدن، "لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة".
في الوقت ذاته قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لم تغلق معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، لكن تكرار القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله.

MENAFN18102023000089011017ID1107265956

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث