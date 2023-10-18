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الصحة العالمية: الأوضاع في غزة خارج السيطرة

10/18/2023 2:17:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأوضاع في غزة خارج السيطرة لعجز إيصال المساعدات الإنسانية، وأن المساعدات لا تزال عالقة على حدود غزة منذ 4 أيام بسبب الحصار الإسرائيلي، ودعت المنظمة إلى وقف العنف في غزة لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية مضيفة أنه في كل ثانية نفقد أرواحا بسبب تعطل المساعدات.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 3478 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح في القطاع، وأكثر من 61 قتيل وما يزيد عن 1500 جريح في الضفة الغربية.

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