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تايسون في إعلان موسم الرياض

10/18/2023 2:17:02 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك في المقطع الدعائي لموسم الرياض في نسخته الرابعة، بطل الملاكمة العالمي مايك تايسون، وهو شريك في أول نادٍ متخصص للملاكمة في منطقة البوليفارد، إضافةً إلى فنانيين عالميين، يؤدون مغامرة مثيرة بين مناطق موسم الرياض، تنقل المشاهدين لما سيشهده الموسم من أنشطة ونزالات وسباقات تتسم بالإثارة والتشويق.
وكشفت الهيئة العامة للترفيه عن الإعلان الترويجي لموسم الرياض 2023، الذي ينطلق في 28 أكتوبر الجاري، بمجموعة من الفعاليات والتجارب المثيرة والمتنوعة، تتوزع بين 12 منطقة ترفيهية، حيث استغرق إنتاج الفيديو الترويجي شهرين ونصف، وتم تصويره في لوس أنجلوس، ويتميز بعالميته في الإنتاج، إضافة إلى استخدامه عناصر الرسم المعتمدة على تقنيات CGI لمحاكاة مناطق الموسم التي لم يكتمل بناؤها حتى الآن.
وتعد هيئة الترفيه زوار موسم الرياض بتنظيم هو الأفضل في العالم، وبمشاركة أشهر النجوم في العالم، إذ يفتتح الموسم في مبنى بوليفارد هول الذي أنشئ حديثاً، وهو مجهز بأحدث التقنيات، ويتسع لـ40 ألف زائر. ومن بين الفعاليات المرتقبة نزال حزام موسم الرياض أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل، إضافةً إلى تجارب عالم باربي، وقلعة ديزني التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط، بجانب العديد من العروض المسرحية والحفلات الغنائية.

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