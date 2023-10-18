تايسون في إعلان موسم الرياض

(MENAFN
- Al Watan) شارك في المقطع الدعائي لموسم الرياض في نسخته الرابعة، بطل الملاكمة العالمي مايك تايسون، وهو شريك في أول نادٍ متخصص للملاكمة في منطقة البوليفارد، إضافةً إلى فنانيين عالميين، يؤدون مغامرة مثيرة بين مناطق موسم الرياض، تنقل المشاهدين لما سيشهده الموسم من أنشطة ونزالات وسباقات تتسم بالإثارة والتشويق.
وكشفت الهيئة العامة للترفيه عن الإعلان الترويجي لموسم الرياض 2023، الذي ينطلق في 28 أكتوبر الجاري، بمجموعة من الفعاليات والتجارب المثيرة والمتنوعة، تتوزع بين 12 منطقة ترفيهية، حيث استغرق إنتاج الفيديو الترويجي شهرين ونصف، وتم تصويره في لوس أنجلوس، ويتميز بعالميته في الإنتاج، إضافة إلى استخدامه عناصر الرسم المعتمدة على تقنيات CGI لمحاكاة مناطق الموسم التي لم يكتمل بناؤها حتى الآن.
وتعد هيئة الترفيه زوار موسم الرياض بتنظيم هو الأفضل في العالم، وبمشاركة أشهر النجوم في العالم، إذ يفتتح الموسم في مبنى بوليفارد هول الذي أنشئ حديثاً، وهو مجهز بأحدث التقنيات، ويتسع لـ40 ألف زائر. ومن بين الفعاليات المرتقبة نزال حزام موسم الرياض أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل، إضافةً إلى تجارب عالم باربي، وقلعة ديزني التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط، بجانب العديد من العروض المسرحية والحفلات الغنائية.
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