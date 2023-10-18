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فحص يتنبأ بأمراض القلب لدى العرب

10/18/2023 2:17:02 PM
(MENAFN- Al Watan) نشرت مجلة نيتشر العلمية (Nature Communications) دراسة تعاونية جديدة حول تطوير طريقة جديدة تستخدم قواعد البيانات العامة في التنبؤ بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بدقة كبيرة لمجموعات عرقية مختلفة، بناءً على المعلومات الوراثية. وقد تمت تجربة هذه الطريقة على مجموعات من أصول عربية، ولكن من السهل توسيع نطاقها، لتشمل المجموعات العرقية الأخرى المحدودة التمثيل في قواعد البيانات العامة.
وقاد هذا التعاون البحثي الدولي علماء من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومستشفى ماساتشوستس العام، ومعهد برود، وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى الرغم من أن المجتمع العلمي سبق أن جمع بيانات وراثية عن ملايين الأشخاص، فإن معظمها كانت لمجموعات من أصول أوروبية، وكان نصيب العرب وبقية الأعراق الأخرى في قواعد البيانات هذه صغير نسبيا. ومن ثم، قد لا يتم تحديد الأفراد المعرضين لخطر كبير من هذه المجموعات باستخدام طرق التحليل القياسية بشكل صحيح. وبالتركيز على المجتمعات العربية، تقدم الدراسة إطارًا جديدًا يستخدم قواعد البيانات نفسها إلى جانب الأدوات الحاسوبية العامة، لدراسة الوراثة العديدة الجينات التي توفر تنبؤًا أكثر دقة لأمراض القلب.
وقال الدكتور عقل فهد، العالم والطبيب والمؤلف الرئيسي للدراسة من فريق الولايات المتحدة الأمريكية: ((تكمن قوة هذا العمل في استفادته من إطار عمل جديد يعتمد على نتائج الوراثة العديدة الجينات باستخدام المصادر المتاحة لشريحة سكانية ليست لديها بيانات جينومية كبيرة)).
وأضاف البروفيسور شين غاو، أستاذ علوم الحاسب الآلي في كاوست أحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة: ((طورنا إطارًا عمليًا عامًا يشتمل على أربع خطوات يمكن استخدامها في تحسين درجات المخاطر الجينية للمجموعات العرقية التي لم تتم دراستها بالقدر الكافي في الدراسات الجينومية الحالية، والممثلة تمثيلا ناقصًا في البنوك الحيوية الكبيرة)).
ومن خلال فحص سجلات أكثر من 5000 مريض عربي، وجد الباحثون أن منهجهم نجح في ربط المخاطر الجينية مع شدة المرض. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر الدراسة أن المخاطر الجينية تضاف أيضًا إلى عوامل الخطر التقليدية مثل السمنة، مما يقدم رؤى جديدة حول مسببات المرض وطرق علاجه.

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