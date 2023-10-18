فحص يتنبأ بأمراض القلب لدى العرب

(MENAFN
- Al Watan) نشرت مجلة نيتشر العلمية (Nature Communications) دراسة تعاونية جديدة حول تطوير طريقة جديدة تستخدم قواعد البيانات العامة في التنبؤ بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بدقة كبيرة لمجموعات عرقية مختلفة، بناءً على المعلومات الوراثية. وقد تمت تجربة هذه الطريقة على مجموعات من أصول عربية، ولكن من السهل توسيع نطاقها، لتشمل المجموعات العرقية الأخرى المحدودة التمثيل في قواعد البيانات العامة.
وقاد هذا التعاون البحثي الدولي علماء من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومستشفى ماساتشوستس العام، ومعهد برود، وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى الرغم من أن المجتمع العلمي سبق أن جمع بيانات وراثية عن ملايين الأشخاص، فإن معظمها كانت لمجموعات من أصول أوروبية، وكان نصيب العرب وبقية الأعراق الأخرى في قواعد البيانات هذه صغير نسبيا. ومن ثم، قد لا يتم تحديد الأفراد المعرضين لخطر كبير من هذه المجموعات باستخدام طرق التحليل القياسية بشكل صحيح. وبالتركيز على المجتمعات العربية، تقدم الدراسة إطارًا جديدًا يستخدم قواعد البيانات نفسها إلى جانب الأدوات الحاسوبية العامة، لدراسة الوراثة العديدة الجينات التي توفر تنبؤًا أكثر دقة لأمراض القلب.
وقال الدكتور عقل فهد، العالم والطبيب والمؤلف الرئيسي للدراسة من فريق الولايات المتحدة الأمريكية: ((تكمن قوة هذا العمل في استفادته من إطار عمل جديد يعتمد على نتائج الوراثة العديدة الجينات باستخدام المصادر المتاحة لشريحة سكانية ليست لديها بيانات جينومية كبيرة)).
وأضاف البروفيسور شين غاو، أستاذ علوم الحاسب الآلي في كاوست أحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة: ((طورنا إطارًا عمليًا عامًا يشتمل على أربع خطوات يمكن استخدامها في تحسين درجات المخاطر الجينية للمجموعات العرقية التي لم تتم دراستها بالقدر الكافي في الدراسات الجينومية الحالية، والممثلة تمثيلا ناقصًا في البنوك الحيوية الكبيرة)).
ومن خلال فحص سجلات أكثر من 5000 مريض عربي، وجد الباحثون أن منهجهم نجح في ربط المخاطر الجينية مع شدة المرض. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر الدراسة أن المخاطر الجينية تضاف أيضًا إلى عوامل الخطر التقليدية مثل السمنة، مما يقدم رؤى جديدة حول مسببات المرض وطرق علاجه.
MENAFN18102023000089011017ID1107265952
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.