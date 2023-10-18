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مجازر إسرائيلية بحق المدنيين وإدانات دولية

10/18/2023 2:17:02 PM
(MENAFN- Al Watan) انتشر الغضب الشعبي والدولي بشأن مذبحة المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة باليوم السابق، الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي، بينما هرع الأطباء الذين أعاقتهم الإمدادات الطبية المتضائلة لإنقاذ المصابين بجروح خطيرة، وأجروا عمليات جراحية – في كثير من الأحيان دون تخدير – للمرضى الذين يرقدون على الأرض. في حين واصلت إسرائيل هجماتها على المناطق المحاصرة.
ووصفت الهجمات الإسرائيلية بأنها تعد جريمة منظمة، لتصفية وإبادة الشعب الفلسطيني، وإرهاب دولة، مما يستحق المساءلة والعقاب.
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، مشددا أن المملكة حذرت مرارا من خطورة تفاقم الأوضاع في القطاع.
وأضاف أن على المجتمع الدولي اتخاذ موقف مسؤول، لحماية الفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى ضرورة إيصال المساعدات لغزة، للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية، ومشددا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
إدانات العالم
وخلّفت كارثة المستشفى ردود فعل وإدانات واسعة النطاق. ففي فلسطين، أعلن الرئيس محمود عباس، الحداد 3 أيام على ضحايا المستشفى. وقالت الخارجية السعودية في بيان: ((قصف مستشفى المعمداني يعد تطورًا خطيرًا))، مضيفة: ((نؤكد ضرورة فتح ممرات آمنة، لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة)).
وأدانت الدول العربية والخليجية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني، ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل الجهود، للوصول إلى وقف فوري.
وطالبت مصر إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.
ووصف العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قصف إسرائيل مستشفى في غزة بأنه ((مذبحة)) و((جريمة حرب)) لا يمكن الصمت عليها.
كما أعلن العراق الحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا المستشفى. ومن الأمم المتحدة، دعا أمينها العام أنطونيو غوتيريش إلى ((وقف إطلاق نار إنساني فوري)).
وقال غوتيريش أمام منتدى مبادرة ((الحزام والطريق)) الصينية في بكين: ((هجمات حماس لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني)). كما استنكر الهجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
مشاهد مروعة
وخلف القصف مشاهد مروعة، بعدما لجأ مئات الفلسطينيين إلى مستشفى الأهلي والمستشفيات الأخرى في مدينة غزة على أمل تجنب القصف، بعد أن أمرت إسرائيل جميع سكان المدينة والمناطق المحيطة بها بالإخلاء إلى جنوب قطاع غزة.
وقال غسان أبو ستة، جراح يعمل في مستشفى الأهلي، إنه سمع صوت انفجار قوي، وانهار سقف غرفة العمليات الخاصة به.
وكتب في حسابه على((فيسبوك)): ((بدأ الجرحى يتعثرون باتجاهنا))، ورأى مئات القتلى والجرحى بجروح خطيرة.
وأظهر مقطع فيديو، أكدت ((AP)) أنه من المستشفى، الأرض مليئة بالجثث الممزقة، والعديد منها لأطفال صغار. بينما اجتاحت النيران المبنى. وصباح الأربعاء، كان مكان الانفجار مليئا بالسيارات المتفحمة، وتحولت الأرض إلى اللون الأسود بسبب الحطام.
وقالت مديرة المستشفى سهيلة ترزي إن آثار الانفجار ((لا تشبه أي شيء رأيته أو يمكن أن أتخيله على الإطلاق. نحن جميعا خاسرون في هذه الحرب. يجب أن ينتهي هذا الأمر)). معدات وأدوية
وذكر محمد أبو سلمية، مدير المستشفى، أن سيارات الإسعاف والسيارات الخاصة نقلت نحو 350 مصابًا جراء الانفجار الذي وقع في ملعب الأهلي إلى مستشفى الشفاء الرئيسي في مدينة غزة، والذي كان مكتظًا بالفعل بالجرحى من الغارات الأخرى.
وقال: ((نحتاج إلى معدات وأدوية وأسرة وتخدير. نحتاج إلى كل شيء)). وحذر من أن وقود مولدات المستشفى سوف ينفد خلال ساعات.
وكان عدد القتلى محل خلاف، حتى بين أولئك الذين كانوا في غزة، حيث قالت وزارة الصحة في البداية إن 500 شخص لقوا حتفهم، لكنها عدلت هذا الرقم قليلا إلى 471 الأربعاء، دون تقديم تفاصيل عن القتلى. واكتفى مسؤولو النادي الأهلي بالقول إن الحصيلة كانت بالمئات. وقال أبو سلمية إنه يعتقد أن العدد أقرب إلى 250.
وقد جرت إراقة الدماء عندما حاولت الولايات المتحدة إقناع إسرائيل بالسماح بإيصال الماء والوقود والغذاء إلى المدنيين اليائسين وجماعات الإغاثة والمستشفيات في قطاع غزة الصغير، الذي يخضع لحصار كامل منذ هجوم حماس المميت.

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