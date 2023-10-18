%75 من الأمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان

(MENAFN
- Al Watan) حصر بيطريون في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء 6 من أبرز الأمراض الفيروسية التي تصيب الفصيلة الخيلية، وهي: فيروس الهربس، والتهاب الشرايين الفيروسي، والتهاب الدماغ والنخاع، والإنفلونزا، وحمى غرب النيل، وفقر الدم المعدي.
وأشار ممثلون إلى إمكان انتقال هذه الأمراض ومسبباتها بين الإنسان والحيوان نتيجة التعاملات اليومية بينهما.
وتشير التقديرات إلى أنه من بين مسببات الأمراض التي تم تعريفها على أنها حالات عدوى ناشئة، فإن 75% من الأمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان.
التقييم الحشري
شدد البيطريون على أن المكتب يكثف جهوده في مكافحة نواقل الأمراض من خلال أعمال الرش الأرضي، والاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد رش مواقع حظائر المواشي والمزارع والمستنقعات، لرفع مستوى الإصحاح البيئي، والحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية، موضحين أن الكوادر البيطرية تحتاج إلى اتباع إجراءات قياسية محددة، للتقليل من العدوى، والقدرة على إدارة وحل المشاكل التي تظهر خلال ممارسة الكشف والعلاج داخل العيادة. لذلك يستلزم في كل منشأة بيطرية اتباع إجراءات للسيطرة على عدوى المنشآت، ولمنع ارتفاع نسبة الإصابة والنفوق بين الحيوانات، وتعرض الكوادر البيطرية وملاك الحيوانات لخطر الإصابة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مما يتطلب إعداد برنامج واضح وخطوات واضحة ومشروحة بصورة جيدة لطرق التحكم في العدوى.
التدابير الوقائية وإجراءات المكافحة:
01 - التخلص من الأطعمة الملوثةَ.
02 - تعقيم الماء الملوث.
03 - تحطيم مواقع تربية البعوض.
04 - إعطاء اللقاح ضد المرض.
05 - إعطاء الأدوية الوقائية.
06 - إزالة العامل الغذائي الحامل للعدوى من العمل وعلاجه.
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