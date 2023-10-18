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%75 من الأمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان

10/18/2023 2:17:01 PM
(MENAFN- Al Watan) حصر بيطريون في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء 6 من أبرز الأمراض الفيروسية التي تصيب الفصيلة الخيلية، وهي: فيروس الهربس، والتهاب الشرايين الفيروسي، والتهاب الدماغ والنخاع، والإنفلونزا، وحمى غرب النيل، وفقر الدم المعدي.
وأشار ممثلون إلى إمكان انتقال هذه الأمراض ومسبباتها بين الإنسان والحيوان نتيجة التعاملات اليومية بينهما.
وتشير التقديرات إلى أنه من بين مسببات الأمراض التي تم تعريفها على أنها حالات عدوى ناشئة، فإن 75% من الأمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان.
التقييم الحشري
شدد البيطريون على أن المكتب يكثف جهوده في مكافحة نواقل الأمراض من خلال أعمال الرش الأرضي، والاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد رش مواقع حظائر المواشي والمزارع والمستنقعات، لرفع مستوى الإصحاح البيئي، والحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية، موضحين أن الكوادر البيطرية تحتاج إلى اتباع إجراءات قياسية محددة، للتقليل من العدوى، والقدرة على إدارة وحل المشاكل التي تظهر خلال ممارسة الكشف والعلاج داخل العيادة. لذلك يستلزم في كل منشأة بيطرية اتباع إجراءات للسيطرة على عدوى المنشآت، ولمنع ارتفاع نسبة الإصابة والنفوق بين الحيوانات، وتعرض الكوادر البيطرية وملاك الحيوانات لخطر الإصابة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مما يتطلب إعداد برنامج واضح وخطوات واضحة ومشروحة بصورة جيدة لطرق التحكم في العدوى.
التدابير الوقائية وإجراءات المكافحة:
01 - التخلص من الأطعمة الملوثةَ.
02 - تعقيم الماء الملوث.
03 - تحطيم مواقع تربية البعوض.
04 - إعطاء اللقاح ضد المرض.
05 - إعطاء الأدوية الوقائية.
06 - إزالة العامل الغذائي الحامل للعدوى من العمل وعلاجه.

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