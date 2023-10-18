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ولي العهد ورئيس وزراء سنغافورة يعقدان جلسة مباحثات رسمية

10/18/2023 2:17:00 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ. وقد أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.
وعقد سمو ولي العهد، ورئيس وزراء سنغافورة، جلسة مباحثات رسمية.
ورحب ولي العهد بدولته في المملكة، فيما عبر رئيس الوزراء السنغافوري، عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد.
وقد جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

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