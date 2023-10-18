أكوا باور توقع 7 مذكرات تفاهم مع شركات صينية في مجالات الطاقة النظيفة وتحلية المياه

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة أكوا باور، توقيعها سبع مذكرات تفاهم مع شركات صينية، وذلك خلال مشاركتها في منتدى قمة الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي الذي ينعقد في العاصمة الصينية بكين في الفترة من 17 حتى 18 أكتوبر 2023.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن هذه الاتفاقيات تؤكد التزامها بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من شراكتها المستمرة مع المستثمرين والممولين والمقاولين والموردين الصينيين.

وأوضحت الشركة أنه تمّ توقيع مذكرات التفاهم مع كل من الشركة الحكومية لاستثمارات الطاقة، إحدى أكبر شركات توليد الطاقة المملوكة للحكومة الصينية، وبنك الصين، ومقره في بكين، ومجموعة الصين للطاقة، المتخصصة في مجال الهندسة، ومجموعة إنرجي شاينا المتخصصة في توفير حلول الطاقة والبنية التحتية، وشركة جينكو سولار، الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية العالية الكفاءة.

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باو محمد أبونيان: بالنظر إلى المستقبل؛ هناك إمكانات كبيرة لمواصلة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، بشكلٍ يتناغم مع أهداف رؤية السعودية 2030. نحن ملتزمون برعاية هذه الشراكة الدائمة مع السوق الصيني، إدراكاً منا لدوره الحيوي في قيادة المشهد العالمي لصناعة الطاقة النظيفة.

وأشارت الشركة إلى مساهمة المموّلين الصينيين منذ تأسيس مكتب شركة أكوا باور في الصين عام 2009 بتعزيز محفظة مشاريع الشركة العالمية بمبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار، كما شارك مقاولو أعمال الهندسة والمشتريات والبناء والمورّدون والمموّلون الصينيون في 47 مشروعاً بارزاً، بعقود بلغت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، تغطي مشاريع الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشاريع تحلية المياه في أنحاء مختلفة حول العالم.





أرقام