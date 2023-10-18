أكوا باور توقع 7 مذكرات تفاهم مع شركات صينية في مجالات الطاقة النظيفة وتحلية المياه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة أكوا باور، توقيعها سبع مذكرات تفاهم مع شركات صينية، وذلك خلال مشاركتها في منتدى قمة الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي الذي ينعقد في العاصمة الصينية بكين في الفترة من 17 حتى 18 أكتوبر 2023.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن هذه الاتفاقيات تؤكد التزامها بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من شراكتها المستمرة مع المستثمرين والممولين والمقاولين والموردين الصينيين.
وأوضحت الشركة أنه تمّ توقيع مذكرات التفاهم مع كل من الشركة الحكومية لاستثمارات الطاقة، إحدى أكبر شركات توليد الطاقة المملوكة للحكومة الصينية، وبنك الصين، ومقره في بكين، ومجموعة الصين للطاقة، المتخصصة في مجال الهندسة، ومجموعة إنرجي شاينا المتخصصة في توفير حلول الطاقة والبنية التحتية، وشركة جينكو سولار، الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية العالية الكفاءة.
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باو محمد أبونيان: بالنظر إلى المستقبل؛ هناك إمكانات كبيرة لمواصلة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، بشكلٍ يتناغم مع أهداف رؤية السعودية 2030. نحن ملتزمون برعاية هذه الشراكة الدائمة مع السوق الصيني، إدراكاً منا لدوره الحيوي في قيادة المشهد العالمي لصناعة الطاقة النظيفة.
وأشارت الشركة إلى مساهمة المموّلين الصينيين منذ تأسيس مكتب شركة أكوا باور في الصين عام 2009 بتعزيز محفظة مشاريع الشركة العالمية بمبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار، كما شارك مقاولو أعمال الهندسة والمشتريات والبناء والمورّدون والمموّلون الصينيون في 47 مشروعاً بارزاً، بعقود بلغت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، تغطي مشاريع الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشاريع تحلية المياه في أنحاء مختلفة حول العالم.
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