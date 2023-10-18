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مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 4.5 مليون برميل خلال أسبوع

10/18/2023 2:16:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) هبطت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، بعد ارتفاعها 10.176 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من أكتوبر.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، أن مخزونات النفط انخفضت 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع 300 ألف برميل.

فيما تراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 2.4 مليون برميل، وانخفض مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 3.2 مليون برميل.


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