مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 4.5 مليون برميل خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
هبطت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، بعد ارتفاعها 10.176 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من أكتوبر.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، أن مخزونات النفط انخفضت 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع 300 ألف برميل.
فيما تراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 2.4 مليون برميل، وانخفض مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 3.2 مليون برميل.
أرقام
MENAFN18102023000202011048ID1107265947
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.