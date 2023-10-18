بكين تعارض تشديد الولايات المتحدة ضوابط تصدير أشباه الموصلات إلى الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعربت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء عن بالغ أسفها ومعارضتها لتحرك الولايات المتحدة؛ لتعزيز ضوابط التصدير على أشباه الموصلات الحاسوبية المتقدمة ومعدات تصنيع أشباه الموصلات.
وأشارت الوزارة – حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – إلى أن الولايات المتحدة تبالغ في استخدام مفهوم الأمن الوطني وتسيء استخدام تدابير مراقبة الصادرات، مؤكدة أن الضوابط الأمريكية الخاطئة تضر بشدة بقواعد السوق وبالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي وتهدد استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، منوهة بأن هذه الخطوة تتسبب في خسارة فادحة لشركات أشباه الموصلات الأمريكية وتؤثر كذلك على نظيراتها في دول أخرى.
وفي تحديث صدر أمس /الثلاثاء/ لقواعد مراقبة الصادرات، عدّلت الولايات المتحدة وعززت القيود التي تم إصدارها لأول مرة في 7 أكتوبر 2022، حيث أضافت المزيد من الكيانات الصينية إلى“قائمة الكيانات” لقيود التصدير.
أ ش أ
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