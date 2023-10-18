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بكين تعارض تشديد الولايات المتحدة ضوابط تصدير أشباه الموصلات إلى الصين

10/18/2023 2:16:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعربت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء عن بالغ أسفها ومعارضتها لتحرك الولايات المتحدة؛ لتعزيز ضوابط التصدير على أشباه الموصلات الحاسوبية المتقدمة ومعدات تصنيع أشباه الموصلات.

وأشارت الوزارة – حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – إلى أن الولايات المتحدة تبالغ في استخدام مفهوم الأمن الوطني وتسيء استخدام تدابير مراقبة الصادرات، مؤكدة أن الضوابط الأمريكية الخاطئة تضر بشدة بقواعد السوق وبالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي وتهدد استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، منوهة بأن هذه الخطوة تتسبب في خسارة فادحة لشركات أشباه الموصلات الأمريكية وتؤثر كذلك على نظيراتها في دول أخرى.

وفي تحديث صدر أمس /الثلاثاء/ لقواعد مراقبة الصادرات، عدّلت الولايات المتحدة وعززت القيود التي تم إصدارها لأول مرة في 7 أكتوبر 2022، حيث أضافت المزيد من الكيانات الصينية إلى“قائمة الكيانات” لقيود التصدير.


أ ش أ

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