جنرال موتورز تلغي يوم المستثمر للتركيز على المفاوضات العمالية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ألغت شركة“جنرال موتورز-General Motors” الأربعاء، حدث يوم المستثمر الذي كان من المقرر عقده في 16 نوفمبر، على أن يتم عقده في أوائل العام المقبل، للسماح لقادة صانعة السيارات بالتركيز على المفاوضات الجارية مع العمال.
وتواجه الشركة التي يتداول سهمها في بورصة نيويورك تحت الرمز (GM) إضرابًا مستمرًا منذ شهر من قبل اتحاد عمال السيارات في مصنعي تجميع و18 مركزًا لتوزيع قطع الغيار.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت“جنرال موتورز” إنها حصلت على خط ائتمان جديد بقيمة 6 مليارات دولار، وقدرت تكلفة الإضراب بمبلغ 200 مليون دولار حتى 30 سبتمبر، حسبما ذكرت“رويترز”.
يأتي هذا بعد يوم من إعلان صانعة السيارات الأمريكية تأجيل إنتاج سيارتي“شيفروليه سيلفرادو” و”جي إم سي سييرا” الكهربائيتين، إلى أواخر عام 2025 بدلًا من نهاية عام 2024، في علامة على ضعف الطلب.
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