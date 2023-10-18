جنرال موتورز تلغي يوم المستثمر للتركيز على المفاوضات العمالية

MENAFN - Al-Borsa News) ألغت شركة“جنرال موتورز-General Motors” الأربعاء، حدث يوم المستثمر الذي كان من المقرر عقده في 16 نوفمبر، على أن يتم عقده في أوائل العام المقبل، للسماح لقادة صانعة السيارات بالتركيز على المفاوضات الجارية مع العمال.

وتواجه الشركة التي يتداول سهمها في بورصة نيويورك تحت الرمز (GM) إضرابًا مستمرًا منذ شهر من قبل اتحاد عمال السيارات في مصنعي تجميع و18 مركزًا لتوزيع قطع الغيار.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت“جنرال موتورز” إنها حصلت على خط ائتمان جديد بقيمة 6 مليارات دولار، وقدرت تكلفة الإضراب بمبلغ 200 مليون دولار حتى 30 سبتمبر، حسبما ذكرت“رويترز”.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان صانعة السيارات الأمريكية تأجيل إنتاج سيارتي“شيفروليه سيلفرادو” و”جي إم سي سييرا” الكهربائيتين، إلى أواخر عام 2025 بدلًا من نهاية عام 2024، في علامة على ضعف الطلب.





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