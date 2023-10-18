بورصات الشرق الأوسط تتراجع مع تنامي المخاوف من اتساع رقعة الصراع في غزة

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت البورصات في منطقة الخليج على انخفاض يوم الأربعاء مع تصاعد التوتر في المنطقة عقب انفجار بمستشفى فى غزة مما أثار مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

قُتل مئات الفلسطينيين في انفجار بمستشفى في مدينة غزة يوم الثلاثاء تبادل مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون إلقاء اللوم فيه على بعضهم البعض وأثار احتجاجات في أنحاء الشرق الأوسط.

وألغى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قمة كان من المقرر أن تستضيفها بلاده في عمان مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيمين المصري والفلسطيني.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 بالمئة، مع خسارة سهم الاتصالات السعودية 2.4 بالمئة، فيما هوى سهم الصحراء العالمية للبتروكيماويات 6.7 بالمئة.

أعلنت شركة صناعة البتروكيماويات عن صافي ربح فصلي 233.1 مليون ريال (62.15 مليون دولار)، انخفاضا من 774.4 مليون ريال قبل عام.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 1.4 بالمئة، متراجعا للجلسة الخامسة على التوالي، متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية 3.5 بالمئة وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.5 بالمئة.

وقال ميلاد عازر محلل السوق لدى إمس.تي.بي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن بورصة دبي سجلت جولة أخرى من تصحيح الأسعار في رد فعل على تزايد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأضاف“مع ذلك، قد يهيمن الحذر وقد يواصل المؤشر الرئيسي التعرض لمخاطر هبوط”.

وفي أبوظبي تراجع المؤشر 0.7 بالمئة.

جرى تداول أسعار النفط، التي تدعم اقتصاد منطقة الخليج، عند أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين، مدفوعة بالمخاوف المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط وبيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام.

ونقلت رويترز يوم‭ ‬الأربعاء عن مصدرين من أوبك+ القول إن المجموعة لا تعتزم اتخاذ أي إجراء فوري بعد أن دعا وزير الخارجية الإيراني أوبك إلى فرض حظر نفطي وعقوبات أخرى على إسرائيل.

وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.8 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي 2.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة ليغلق عند مستوى مرتفع ير مسبوق، مدعوما بمكاسب سهم إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 2.6 بالمئة.





رويترز