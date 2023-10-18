1.5 مليار درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الأربعاء، أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 318 مبايعة بقيمة 1.13 مليار درهم منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 383.94 مليون درهم و276 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 742.49 مليون درهم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 37.21 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 30.19 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 70.1 مليون درهم بمنطقة منخول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 38.5 مليون درهم في منطقة مدينة المطار.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 175.22 مليون درهم منها 9 رهون أراض بقيمة 13.98 مليون درهم و143 رهن فلل وشقق بقيمة 161.24 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 24.8 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 16.24 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 40 هبة بقيمة 205.16 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 57 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 35 مليون درهم.





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