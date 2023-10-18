1.5 مليار درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الأربعاء، أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 318 مبايعة بقيمة 1.13 مليار درهم منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 383.94 مليون درهم و276 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 742.49 مليون درهم.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 37.21 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 30.19 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 70.1 مليون درهم بمنطقة منخول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 38.5 مليون درهم في منطقة مدينة المطار.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 175.22 مليون درهم منها 9 رهون أراض بقيمة 13.98 مليون درهم و143 رهن فلل وشقق بقيمة 161.24 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 24.8 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 16.24 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 40 هبة بقيمة 205.16 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 57 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 35 مليون درهم.
أ ش أ
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