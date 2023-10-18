الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة وكاك الفرنسي يسجل أدنى مستوى منذ مارس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الأربعاء، مع تقييم الأسواق بيانات اقتصادية من منطقة اليورو لاستشراف ملامح السياسة النقدية المتوقعة من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة القادمة.
وبحسب“يوروستات”، أظهرت القراءة المعدلة لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المنسق، تباطؤ التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 4.5% خلال سبتمبر من 5.3% في أغسطس، وجاءت أعلى مساهمة في زيادة الأسعار من قطاع الخدمات.
بينما استقر معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة عند 6.7% في سبتمبر، خلافًا للتوقعات بتباطؤه إلى 6.5%، حيث تم تعويض تراجع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بارتفاع أسعار البنزين والديزل لسائقي السيارات، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
وانخفض سهم الهولندية“إيه إس إم إل- ASML” المتداول في يورونيسكت أمستردام تحت الرمز (ASML) بنسبة 3.45%، بعد إعلان صانعة معدات إنتاج الرقائق المتقدمة عن طلبيات أقل من المتوقع، وحذرت من استقرار المبيعات العام المقبل مع احتفاظ العملاء بالسيولة النقدية في ظل خلفية اقتصادية غير مؤكدة.
وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1% تقريبًا إلى 445 نقطة، مع خسائر قطاعات التعدين والتكنولوجيا والمرافق والسيارات.
وهبط“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.15% عند 7588 نقطة، وانخفض مؤشر“داكس” الألماني 1% مسجلًا 15094 نقطة، وتراجع“كاك” الفرنسي 0.9% عند 6965 نقطة ليسجل أدنى إغلاق منذ منتصف مارس.
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