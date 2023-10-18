الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة وكاك الفرنسي يسجل أدنى مستوى منذ مارس

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الأربعاء، مع تقييم الأسواق بيانات اقتصادية من منطقة اليورو لاستشراف ملامح السياسة النقدية المتوقعة من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة القادمة.

وبحسب“يوروستات”، أظهرت القراءة المعدلة لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المنسق، تباطؤ التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 4.5% خلال سبتمبر من 5.3% في أغسطس، وجاءت أعلى مساهمة في زيادة الأسعار من قطاع الخدمات.

بينما استقر معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة عند 6.7% في سبتمبر، خلافًا للتوقعات بتباطؤه إلى 6.5%، حيث تم تعويض تراجع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بارتفاع أسعار البنزين والديزل لسائقي السيارات، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.

وانخفض سهم الهولندية“إيه إس إم إل- ASML” المتداول في يورونيسكت أمستردام تحت الرمز (ASML) بنسبة 3.45%، بعد إعلان صانعة معدات إنتاج الرقائق المتقدمة عن طلبيات أقل من المتوقع، وحذرت من استقرار المبيعات العام المقبل مع احتفاظ العملاء بالسيولة النقدية في ظل خلفية اقتصادية غير مؤكدة.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1% تقريبًا إلى 445 نقطة، مع خسائر قطاعات التعدين والتكنولوجيا والمرافق والسيارات.

وهبط“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.15% عند 7588 نقطة، وانخفض مؤشر“داكس” الألماني 1% مسجلًا 15094 نقطة، وتراجع“كاك” الفرنسي 0.9% عند 6965 نقطة ليسجل أدنى إغلاق منذ منتصف مارس.





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